Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Мужчина из Самарской области серьезно пострадал после нападения недовольного клиента.

Огласку в СМИ хотели придать родные пострадавшего 63-летнего мужчины. По их словам, пожилой водитель получил серьезные травмы, а правоохранители не торопятся наказывать виновника. ЧП произошло 12 апреля.

"Мой папа 1962 года рождения, отец троих детей и дедушка двух внуков подрабатывает в "Яндекс-такси" уже почти девять лет, — рассказала дочка пострадавшего Анастасия Б. журналисту Волга Ньюс. — 12 апреля в районе 22 часов он приехал на вызов по адресу: ЖСК Горелый хутор 179А. Точка на карте была указана не верно, когда он созвонился с пассажиром, чтобы его найти, пассажир был очень сильно раздражен и сильно пьян. Но папа очень спокойный человек, не отменил вызов, разыскал правильное место. Пассажир сел в машину и начал бить пристегнутого водителя (папу) по голове, выражая недовольство долгим ожиданием".

Пассажир избил водителя и убежал, отец истекал кровью у машины, рассказывает дочь пострадавшего.

"Папе помог местный житель коттеджного поселка — принес замороженную рыбу приложить к местам ударов, чтобы остановить кровотечение и помог вызвать скорую. Отцу зашили две раны под глазом и ухом, есть сотрясение, множественные гематомы. По обязательным фотографиям, которые делают в скорой, видно, что больше всего пострадала правая половина лица — так как нападавший бил с пассажирского сиденья пристегнутого водителя и папа не сразу даже смог отстегнуть ремень, чтобы увернуться", — объясняет дочь пострадавшего.

13 апреля избитый мужчина написал заявление в полицию. Принял документ участковый Семен К.

"Потом участковый перезвонил папе, сообщил данные пассажира и предложил подписать мировую, но папа отказался. После этого участковый сказал, что это все произошло не на его участке и что дело будет вести его коллега, который на больничном (имя мы не знаем). Сейчас прошло 10 дней, в полиции до сих пор не сняли камеры (а они в поселке есть), не запросили записи разговоров в "Яндекс-такси" (там уже по речи человека было понятно, что пассажир пьян и агрессивен)", — возмущены родные пострадавшего.

Родные сами посмотрели по соцсетям обидчика. Молодой мужчина — "байкер". Журналист Волга Ньюс обратился за комментариями в полицию. "Сотрудниками отдела полиции по Красноглинскому району УМВД России по г. Самара проводится проверка. По ее результатам заявитель будет уведомлен в установленном порядке", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.