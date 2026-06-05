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Происшествия

В теплице Кинельского района задержали более 20 мигрантов, трудившихся без документов

КИНЕЛЬ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские проводят работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства на территории региона. Недавно проверка прошла в тепличном комплексе в Кинельском районе, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители проверили более 30 иностранцев, тщательно изучив их документы, подтверждающие право на пребывание и трудовую деятельность в РФ. Особое внимание уделялось наличию разрешений на работу, действительности миграционных карт и соблюдению сроков пребывания. 

В ходе рейда полицейские задержали 24 иностранца, осуществляющих трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов. В отношении каждого задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ". Нарушителям назначены административные штрафы общей суммой 50 тысяч рублей.

"В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности работодателя, привлекшего к труду иностранных граждан без разрешительных документов. После установления личности и местонахождения правонарушителя он будет привлечен к административной ответственности по статье "Привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на работу либо патента", — отмечается в сообщении.

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