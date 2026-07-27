На водоемах Самарской области в выходные погибли трое человек

За минувшие сутки на водных объектах региона зарегистрировано 5 происшествий. В результате ЧП пострадало 6 человек: трое погибли, троих удалось спасти. Об этом информировало региональное управление МЧС.
Тела погибших извлечены:
- В Кировском районе Самары на пляже "Барбошина поляна" из Волги извлекли тело 21-летнего мужчины.
- В Тольятти из Волги извлекли тело 49- летнего мужчины.
- В поселке Федоровка Кинельского района из озера Косынкино извлекли тело 48-летнего мужчины.
Удалось спасти трех человек:
- На пляже "Барбошина поляна" в Кировском районе Самары из воды достали 26-летенго мужчину-пострадавшего госпитализировали.
- На пляже под Красноармейским спуском в Ленинском районе Самары спасли двух 13-летних девочек; медицинская помощь им не потребовалась.
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