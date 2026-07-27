На водоемах Самарской области в выходные погибли трое человек

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За минувшие сутки на водных объектах региона зарегистрировано 5 происшествий. В результате ЧП пострадало 6 человек: трое погибли, троих удалось спасти. Об этом информировало региональное управление МЧС.

Фото: Юлия Зиганшина