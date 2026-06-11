Две женщины на квадроцикле упали с обрыва в Тольятти

В среду, 10 июня, в Тольятти спасатели провели операцию по эвакуации двух женщин, которые упали с обрыва на квадроцикле.

Авария случилась в Ставропольском районе, на берегу Волги, рядом с базой отдыха "Поршень".

Женщины получили серьезные травмы и нуждались в срочной медицинской помощи. В 17:35 спасательный катер отправился на место происшествия. В 19:05 пострадавших доставили к машине "скорой" и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В операции участвовали три спасателя и спасательный катер, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.