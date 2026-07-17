Трехлетний мальчик травмировался в загородном отеле Самарской области

11 июня на 3‑летнего мальчика, который находился на террасе кафе в парк-отеле Безенчукского района, упала незакрепленная столешница. Ребенок получил травмы и был срочно госпитализирован, сообщает региональная прокуратура.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

По поручению прокурора Самарской области Сергея Берижицкого прокуратура Безенчукского района организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, а также законодательства об охране здоровья граждан и оказании услуг, отвечающих требованиям безопасности.

Также следственные органы расценили инцидент как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Следователи вместе с другими правоохранительными структурами выясняют все обстоятельства, в том числе уточняют, кто именно отвечал за безопасность оборудования на территории отеля.