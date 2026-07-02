Возбуждено дело по сообщению о взрыве на детской площадке

В интернете появились сообщения о происшествии в населенном пункте Усть-Кинельский Самарской области. Якобы на детскую площадку, где играли дети, кто-то бросил пластиковую бутылку. Шестилетняя девочка инстинктивно оттолкнула бутылку в сторону урны, после чего произошел взрыв или хлопок.

По предварительным данным источников Волга Ньюс, в бутылке был карбид кальция.

Информацию прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области.

"В настоящее время Межмуниципальным отделом МВД России "Кинельский" по обращению местной жительницы 1986 г. р. проводится проверка. По предварительной информации, в медицинские учреждения за помощью по данному инциденту никто не обращался. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства произошедшего", — рассказали в пресс-службе полиции.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным ведомства, также никто не пострадал.