Из Волги извлекли тело женщины

В понедельник, 20 июля, спасатели МЧС извлекли из Волги тело 81- летней женщины.

ЧП произошло в районе острова Поджабный.

Всего с начала купального сезона 2026 г. в Самарской области на водных объектах произошло 24 происшествия, в результате которых погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек, сообщает региональное управление МЧС.