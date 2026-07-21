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Из Волги извлекли тело женщины

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 июля, спасатели МЧС извлекли из Волги тело 81- летней женщины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

ЧП произошло в районе острова Поджабный.

Всего с начала купального сезона 2026 г. в Самарской области на водных объектах произошло 24 происшествия, в результате которых погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек, сообщает региональное управление МЧС.

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