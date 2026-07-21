Из Волги извлекли тело женщины

В понедельник, 20 июля, спасатели МЧС извлекли из Волги тело 81- летней женщины.
ЧП произошло в районе острова Поджабный.
Всего с начала купального сезона 2026 г. в Самарской области на водных объектах произошло 24 происшествия, в результате которых погибли 22 человека, включая 9 детей, спасены 11 человек, сообщает региональное управление МЧС.
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