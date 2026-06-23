В Самарской области под колесами электрички погиб мужчина

Во вторник, 23 июня, утром в Самарской области на 169 км перегона Старосемейкино — Водинская Куйбышевской железной дороги электропоездом смертельно травмирован местный житель.

Как сообщает Центральный МСУТ СК России, мужчина шел вдоль железнодорожных путей и слушал музыку через наушники, машинист предотвратить наезд не смог.

Ведомством организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц.