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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области под колесами электрички погиб мужчина

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 июня, утром в Самарской области на 169 км перегона Старосемейкино — Водинская Куйбышевской железной дороги электропоездом смертельно травмирован местный житель.

Фото: Центральный МСУТ СК России

Как сообщает Центральный МСУТ СК России, мужчина шел вдоль железнодорожных путей и слушал музыку через наушники, машинист предотвратить наезд не смог.

Ведомством организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, оцениваются действия всех ответственных лиц. 

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