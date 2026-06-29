На Волге в Жигулевске утонул молодой рыбак

В понедельник, 29 июня, на реке Волга в Жигулевске во время рыбалки утонул 23-летний мужчина.
Водолазы Поисково-спасательного отряда города Тольятти в 9:05 приступили к обследованию дня. В ходе проведения поисковых работ утонувшего обнаружили на глубине четырех метров и доставили до береговой линии.
В 11.00 водолазные поиски на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
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