У пляжа на 9-й просеке утонул мужчина, еще одного пловца удалось спасти

В пятницу, 7 августа, благодаря оперативным действиям спасателей был спасен человек у пляжа на 9-й просеке реки Волги, сообщает ПСС Самарской области.
"В 12:30 во время патрулирования спасатели заметили двух тонущих мужчин за пределами пляжа. Одного из них удалось поднять на борт катера, он был без сознания. Спасатели начали реанимационные мероприятия, и пострадавшего удалось привести в чувство. Его передали врачам скорой помощи", - уточняют в ведомстве.
Тело второго мужчины подняли со дна и доставили на берег.
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