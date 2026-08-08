Два человека погибли при столкновении катеров на Волге

Вечером в пятницу, 7 августа, в протоке р. Волга "Старый Мокрец", вблизи с. Задельное Красноглинского района столкнулись два маломерных судна — "Неман 450" и "Прогресс 4", сообщает Центральное МСУТ СК РФ.

Предварительно, один из судоводителей не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с другим маломерным судном. В результате происшествия погибли два человека находившиеся на борту второго судна. По информации Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, скончались 46-летняя женщина и 55-летний мужчина.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, всего в лодках находились шесть человек. Четверо спасенных от медицинской помощи отказались.

фото: Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте

Водители моторных лодок были направлены на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что они находились в трезвом состоянии, сообщили также в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

Центральным МСУТ СК России проводится проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.