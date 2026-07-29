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В Кошкинском районе во время купания в водоеме утонул мужчина

КОШКИ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 июля, в водоеме около с. Новая Кармала Кошкинского района во время купания утонул 41-летний мужчина, сообщает ПСС Самарской области.

По словам очевидцев, он прыгнул с берега в воду и больше его не видели.

28 июля на место происшествие был отправлен водолазный отряд специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории. Следует отметить, что береговая зона не соответствовала месту для отдыха и купания. Обилие затопленных деревьев на дне и ямы представляли опасность для купающихся. При обследовании дна водоема водолаз обнаружил утонувшего на глубине 3 метра удалении от берега в 10 метров. В поисковых работах задействовано три спасателя.

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