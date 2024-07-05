ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Сотрудники ФСБ задержали жителя Самары. По данным ведомства, он готовил террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса.

"В середине 2023 года житель Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации. Во время общения дал согласие на исполнение диверсионно-террористического акта на территории города. Он подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств", — рассказали представители УФСБ России по Самарской области.

Задержали мужчину на стадии приготовления к совершению террористического акта. В операции приняли участие сотрудники УФСБ и ОМОН "Утёс" управления Росгвардии по Самарской области. Вот такие предметы у него нашли.

А это сам задержанный. На его теле — татуировки со свастикой.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.