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Минсоцдем Самарской области прокомментировал ситуацию с выплатами на школьную форму

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области комментирует появившиеся в соцсетях сообщения об отсрочке в отдельных случаях выплаты на обеспечение обучающихся из многодетных семей школьной формой.

В 2026 г. список получателей этой выплаты расширился. В настоящее время из бюджета Самарской области выделены дополнительные финансовые средства на обеспечение поступивших от многодетных семей заявлений.

"В ближайшее время все начисленные выплаты будут перечислены получателям в полном объёме. Приносим свои извинения и просим родителей не волноваться. Все обязательства Министерства будут выполнены", — говорится в сообщении ведомства.

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