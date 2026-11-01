Минсоцдем Самарской области прокомментировал ситуацию с выплатами на школьную форму

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области комментирует появившиеся в соцсетях сообщения об отсрочке в отдельных случаях выплаты на обеспечение обучающихся из многодетных семей школьной формой.



В 2026 г. список получателей этой выплаты расширился. В настоящее время из бюджета Самарской области выделены дополнительные финансовые средства на обеспечение поступивших от многодетных семей заявлений.

"В ближайшее время все начисленные выплаты будут перечислены получателям в полном объёме. Приносим свои извинения и просим родителей не волноваться. Все обязательства Министерства будут выполнены", — говорится в сообщении ведомства.