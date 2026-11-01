Минсоцдем Самарской области прокомментировал ситуацию с выплатами на школьную форму

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области комментирует появившиеся в соцсетях сообщения об отсрочке в отдельных случаях выплаты на обеспечение обучающихся из многодетных семей школьной формой.
В 2026 г. список получателей этой выплаты расширился. В настоящее время из бюджета Самарской области выделены дополнительные финансовые средства на обеспечение поступивших от многодетных семей заявлений.
"В ближайшее время все начисленные выплаты будут перечислены получателям в полном объёме. Приносим свои извинения и просим родителей не волноваться. Все обязательства Министерства будут выполнены", — говорится в сообщении ведомства.
Последние комментарии
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !