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Проект "Вызов" помогает семьям Самарской области оставаться вместе

ТОЛЬЯТТИ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спецпроект "Вызов" продолжает помогать семьям Самарской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Жительнице Тольятти Тамаре Халимовой он помог сохранить детей в родной семье.

Фото:Самарская областная организация ВОРДИ

"Семья живет в крайне стесненных условиях — на площади всего 16,9 кв. м, из-за чего у детей не было ни полноценных спальных мест, ни места для учебы. Оперативно, за счет средств "семейной кубышки", семье приобрели двухъярусную кровать и комплект учебной мебели", — рассказала региональный куратор проекта Екатерина Сеницкая.

Новая мебель позволила снять самые острые бытовые проблемы: теперь у школьников есть место для выполнения домашних заданий, а пространство используется максимально рационально.

Также в рамках проекта семья, где растут шесть детей, получает комплексную поддержку.

"Тамара проявила большую вовлеченность: вместе со специалистами она собрала и передала два пакета документов — в администрацию г. о. Тольятти и в Фонд развития жилищного строительства Самарской области", — подчеркнула Сеницкая.

Сейчас документы на рассмотрении, а куратор семьи сопровождает ее на каждом этапе, чтобы помочь решить проблему системно и не допустить разлучения детей с мамой.

Такой подход — сочетание быстрой материальной поддержки и профессионального сопровождения — лежит в основе семьесберегающей модели проекта "Вызов".

"Наша цель — не просто помочь в моменте, а дать семье реальные шансы преодолеть кризис и сохранить свое единство", — подтверждает Екатерина Сеницкая.

Напомним, что специальный проект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой призван изменить систему помощи семьям с детьми, находящимся в кризисных ситуациях. Главная задача проекта — внедрение семьесберегающего подхода, чтобы предотвратить помещение детей в государственные учреждения и сохранить для них родную семью. Самарская область вошла в число 14 пилотных регионов.

Проект "Вызов" в Самарской области становится практическим инструментом реализации целей национального проекта "Семья": за счет внедрения семьесберегающего подхода и подготовки медиаторов регион системно снижает риски разрушения семей и укрепляет механизмы ранней поддержки в кризисных ситуациях.

За время реализации проекта в Самарской области более 300 детей получили помощь: кто-то вернулся в родную семью, кто-то был устроен в замещающие семьи или передан под опеку родственников. Профессиональную поддержку получили более 1 тысячи семей. Во всех 37 муниципалитетах созданы межведомственные консилиумы для координации помощи каждой конкретной семье.

Один из инструментов помощи — "семейная кубышка": средства, за счет которых оказывается адресная материальная помощь семьям в кризисе. С ноября 2024 года помощь из "семейной кубышки" получили 44 семьи, в которых воспитываются 118 детей.

Региональным оператором проекта выступает Самарская областная организация ВОРДИ (Всероссийской организации родителей детей-инвалидов). Оператор обеспечивает адресную помощь кризисным семьям и обучение специалистов. Обратиться за помощью в службу "Дети в семье" можно через сайт Областного центра социальной помощи семье и детям или по телефонам: 8 (846) 202-65-07, 958-83-44.

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