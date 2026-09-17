Фотографии Самарской области экспонируют на Объединенной исторической выставке в парке "Патриот"

На прошлой неделе в выставочном павильоне парка "Патриот" открылась новая экспозиция — "Ратный щит и мирные просторы России" (0+). Под одним куполом организаторы собрали семь выставок, посвященных важным для страны событиям первого месяца осени. В том числе и экспозицию о Самарской области, которая до этого размещалась на Тверском бульваре в Москве. Она посвящена 440-летию Самары.
Выставка рассказывает посетителям о том, какие достопримечательности есть в губернии, об известных туристических маршрутах, о золотом песке волжских пляжей и Жигулевских горах, о вкладе области в развитие космической отрасли нашей страны, а также о фестивалях, которые славятся на всю Россию.
Организатором выступило представительство Самарской области при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Партнеры проекта — медиаагентство "Самара 450" и областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина.
В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие начальник управления информационно-коммуникационных систем — заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ полковник Андрей Титов, директор Центрального парка "Патриот" Игорь Васильев, руководитель представительства Самарской области Ирина Дудка, президент Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев.
"Прежде всего хотелось бы поблагодарить организаторов выставки за уникальную возможность показать и рассказать о важнейших вехах многовековой истории Самары. Самарская область, как и все регионы нашей великой страны, заслуживают отдельного внимания", — отметила Ирина Дудка.
Посетить экспозицию можно до 27 сентября. Вход свободный.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???