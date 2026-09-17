Фотографии Самарской области экспонируют на Объединенной исторической выставке в парке "Патриот"

На прошлой неделе в выставочном павильоне парка "Патриот" открылась новая экспозиция — "Ратный щит и мирные просторы России" (0+). Под одним куполом организаторы собрали семь выставок, посвященных важным для страны событиям первого месяца осени. В том числе и экспозицию о Самарской области, которая до этого размещалась на Тверском бульваре в Москве. Она посвящена 440-летию Самары.

Выставка рассказывает посетителям о том, какие достопримечательности есть в губернии, об известных туристических маршрутах, о золотом песке волжских пляжей и Жигулевских горах, о вкладе области в развитие космической отрасли нашей страны, а также о фестивалях, которые славятся на всю Россию.

Организатором выступило представительство Самарской области при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Партнеры проекта — медиаагентство "Самара 450" и областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие начальник управления информационно-коммуникационных систем — заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ полковник Андрей Титов, директор Центрального парка "Патриот" Игорь Васильев, руководитель представительства Самарской области Ирина Дудка, президент Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев.

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить организаторов выставки за уникальную возможность показать и рассказать о важнейших вехах многовековой истории Самары. Самарская область, как и все регионы нашей великой страны, заслуживают отдельного внимания", — отметила Ирина Дудка.

Посетить экспозицию можно до 27 сентября. Вход свободный.