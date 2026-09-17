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Облправительство Власть и политика

Фотографии Самарской области экспонируют на Объединенной исторической выставке в парке "Патриот"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе в выставочном павильоне парка "Патриот" открылась новая экспозиция — "Ратный щит и мирные просторы России" (0+). Под одним куполом организаторы собрали семь выставок, посвященных важным для страны событиям первого месяца осени. В том числе и экспозицию о Самарской области, которая до этого размещалась на Тверском бульваре в Москве. Она посвящена 440-летию Самары.

Фото: представительство Самарской области

Выставка рассказывает посетителям о том, какие достопримечательности есть в губернии, об известных туристических маршрутах, о золотом песке волжских пляжей и Жигулевских горах, о вкладе области в развитие космической отрасли нашей страны, а также о фестивалях, которые славятся на всю Россию.
Организатором выступило представительство Самарской области при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. Партнеры проекта — медиаагентство "Самара 450" и областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие начальник управления информационно-коммуникационных систем — заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ полковник Андрей Титов, директор Центрального парка "Патриот" Игорь Васильев, руководитель представительства Самарской области Ирина Дудка, президент Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев.

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить организаторов выставки за уникальную возможность показать и рассказать о важнейших вехах многовековой истории Самары. Самарская область, как и все регионы нашей великой страны, заслуживают отдельного внимания", — отметила Ирина Дудка.

Посетить экспозицию можно до 27 сентября. Вход свободный.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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