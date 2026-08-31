Минстрой выделит участок около "Самары Арены" под строительство нового корпуса госпиталя "ИДК"

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым региональный минстрой предоставит АО "Медицинская компания ИДК" в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 36,8 тыс. кв. метров в Кировском районе.
Согласно данным Публичной кадастровой карты, речь идет об участке около "Самара Арены" с кадастровой стоимостью 95 млн рублей. Разрешенные виды использования — "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание", "Стационарное медицинское обслуживание".
Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК". Сообщалось, что объем инвестиций составит 1,38 млрд рублей. Срок реализации проекта: 2025–2037 годы.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???