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Минстрой выделит участок около "Самары Арены" под строительство нового корпуса госпиталя "ИДК"

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым региональный минстрой предоставит АО "Медицинская компания ИДК" в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 36,8 тыс. кв. метров в Кировском районе.

Согласно данным Публичной кадастровой карты, речь идет об участке около "Самара Арены" с кадастровой стоимостью 95 млн рублей. Разрешенные виды использования — "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание", "Стационарное медицинское обслуживание".

Напомним, в октябре 2025 года стало известно, что около "Самара Арены" построят вторую очередь госпиталя "Мать и дитя-ИДК". Сообщалось, что объем инвестиций составит 1,38 млрд рублей. Срок реализации проекта: 2025–2037 годы.

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Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

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