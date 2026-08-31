Минстрой выделит участок около "Самары Арены" под строительство нового корпуса госпиталя "ИДК"

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Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым региональный минстрой предоставит АО "Медицинская компания ИДК" в аренду без проведения торгов земельный участок площадью 36,8 тыс. кв. метров в Кировском районе.