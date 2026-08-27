В Самаре торжественно запустили модернизированную сеть телевещания первого мультиплекса

В филиале РТРС "Самарский ОРТПЦ" 26 августа прошло торжественное мероприятие, посвященное завершению масштабного проекта модернизации сети цифрового эфирного вещания первого мультиплекса в Самарской области.

На торжественном запуске присутствовал главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Феоктистов, заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд, представители региональной власти, руководители телеканалов и сотрудники предприятия.

Модернизация охватила передающие станции, обеспечивающие цифровым сигналом 99,14% населения региона. Проект стал частью всероссийской программы по замене оборудования сети цифрового вещания РТРС на 2021–2034 годы. Главная цель проекта — повысить надёжность сети связи. При этом сеть перевели на отечественное оборудование и программное обеспечение — это важный шаг к технологическому суверенитету страны.

Самарская область в числе первых завершила ключевой этап программы на всех 135 объектах цифрового вещания филиала. Для модернизации сети было выбрано лучшее отечественное оборудование.

"8 месяцев осуществлялся монтаж, пусконаладочные работы одной из крупнейших сетей телерадиовещания в ПФО, состоящей из 135 объектов вещания. Сегодня она готова к запуску. Я хотел бы выразить слова огромной благодарности в адрес всех наших сотрудников, которые внесли свой вклад в эту грандиозную работу", — открыл торжественную церемонию директор филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Дмитрий Калиновский.

Филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" занимает особое место в структуре РТРС. Филиал одним из первых в 2014 году ввел в эксплуатацию полномасштабную сеть цифрового эфирного вещания, начав трансляцию цифрового телевидения сразу в 135 населенных пунктах Самарской области. Также самарский филиал впервые в России применил технологию региональной модификации программ с доставкой регионального контента через спутник (технология реплейсинга). А сегодня технологический комплекс самарского предприятия формирует основу для развития инновационных сервисов и продуктов.

Повышение доступности телерадиовещания и поддержка цифровых технологий отвечает задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

"Развитие информационного общества сегодня является важной государственной задачей. И решить эту задачу без качественных каналов связи невозможно. Самарский филиал РТРС всегда был в числе лидеров. Желаю команде дальнейших успехов и сохранение лидерских позиций, ведь впереди второй этап реализации программы — замена оборудования второго мультиплекса", — отметил и. о. министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.

В завершении мероприятия состоялось торжественное награждение сотрудников филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" федеральными и ведомственными наградами.