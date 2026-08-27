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Суды Происшествия

В Октябрьске будут судить УК, незаконно повысившую плату за содержание жилья

ОКТЯБРЬСК. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Октябрьске прокуратура выявила, что управляющая компания необоснованного взыскала с граждан за содержание жилья более 500 тысяч рублей, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

На обслуживании одной из управляющих организаций города находится 91 многоквартирный дом. В нарушение требований жилищного законодательства в январе 2026 года в одностороннем порядке без проведения общих собраний собственников жилых помещений компания произвела повысила плату за содержание жилых помещений на 5%.

"По итогам проверки прокуратура города внесла руководителю УК представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, однако меры по перерасчету не были приняты. В связи с этим прокуратура города направила в суд иск, - отмечается в сообщении. - После вмешательства прокуратуры УК сделала перерасчет платы за содержание жилых помещений на сумму более полумиллиона рублей".

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