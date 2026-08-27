В Октябрьске будут судить УК, незаконно повысившую плату за содержание жилья

В Октябрьске прокуратура выявила, что управляющая компания необоснованного взыскала с граждан за содержание жилья более 500 тысяч рублей, передает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
На обслуживании одной из управляющих организаций города находится 91 многоквартирный дом. В нарушение требований жилищного законодательства в январе 2026 года в одностороннем порядке без проведения общих собраний собственников жилых помещений компания произвела повысила плату за содержание жилых помещений на 5%.
"По итогам проверки прокуратура города внесла руководителю УК представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, однако меры по перерасчету не были приняты. В связи с этим прокуратура города направила в суд иск, - отмечается в сообщении. - После вмешательства прокуратуры УК сделала перерасчет платы за содержание жилых помещений на сумму более полумиллиона рублей".
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Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.