В Самарской области суд огласил решение по делу о незаконной банковской деятельности

Фирмам предлагали обналичивать деньги за процент. Такую услугу оформляли по договорам о выполнении работ.

В Самарской области вынесли приговор о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и незаконной регистрации юрлица или физлиц в качестве предпринимателя (ст. 173.1 УК РФ). Перед судом предстали жители Самарской области по фамилиям Зубарев, Уколова, Сосновцев, Рохмаков.

Согласно материалам суда, во время наблюдения вскрылось, что фигуранты предоставляют услуги по обналичиванию и транзитным перечислениям денег. Также перед служителями Фемиды выступили свидетели. Например, один из свидетелей рассказал, что узнал о Рохмакове, который на возмездной основе оказывает услуги представителям фирм по обналичиванию денег. При встрече, по словам свидетеля, Рохмаков сообщил, что оказывает такие услуги за вознаграждение в размере 6% от суммы перечисленных денег. Также Рохмаков предоставил бумагу с реквизитами организации, куда нужно было перевести деньги. Часть от переведенных денег Рохмаков перечислил тому на его банковскую карту, а часть отдал наличными. Оформлена же услуга была по документам как выполнение работ. Хотя по факту никакие работы не выполнялись.

Другой свидетель рассказал, что руководил ООО "Волгастройинвест". Периодически у него были проблемы с "наличкой" для нужд организации. Друг сообщил ему, что у него есть знакомый, который за вознаграждение в размере от 12 до 13% от суммы перечисленных денег оказывает услуги представителям юрлиц по обналичиванию.

"Для этого от него требуется выписать на указанное лицо доверенность на приобретение товара в ТЦ "Леруа Мерлен" за счет средств ООО "Волгастройинвест". С сентября 2021 года по ноябрь 2021 года неизвестными ему лицами на основании выписанной им доверенности за счет средств ООО "Волгастройинвест", перечисленных ООО "Волгастройинвест" на расчетный счет ООО "Леpya Mepлен Восток" в качестве аванса будущих покупок производились покупки строительных материалов. При этом ООО "Волгастройинвест" строительные материалы не поставлялись. После этого незнакомый мужчина передавал ему наличными денежные средства за минусом 12-13% от суммы денежных средств, которыми были оплачены товары, приобретенные таким образом", — следует из материалов суда.

Таким образом этот свидетель обналичил не менее 5 млн рублей.

В итоге Зубарева приговорили к лишению свободы на 2 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 000 рублей в доход государства. Рохмаков приговорен к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 000 рублей. Сосновцев получил 2 года лишения свободы условно со штрафом в 500 000 рублей. Уколов приговорили штрафу, но освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Приговор обжаловала прокуратура за мягкостью, а адвокаты — настаивая на бездоказательности. Облсуд несколько изменил приговор: обвинение в отношении Уколотой в части неправомерного оборота платежей решено отправить на новое рассмотрение.