На СВО погиб самарский МЧС-ник Виталий Писягин

6 февраля 2026 года на 49-м году жизни при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции погиб капитан внутренней службы (в отставке) Виталий Писягин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Виталий Писягин проходил службу на различных должностях в ГУ МЧС России по Самарской области с апреля 2000 года по июль 2019 года, пройдя путь от пожарного до инспектора отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения.

С августа 2019 года по ноябрь 2022 года работал в 8 отряде федеральной противопожарной службы по Самарской области в должности заместителя начальника 43 пожарно-спасательной части.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу".

Прощание с ним состоится во вторник, 18 августа, с 9.00 до 9.45. по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, д. 27.