На участке трассы М-5 в Самарской области временно ограничат движение

С 09:00 18 августа до 19:00 31 августа будет временно закрыт участок федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург. Ограничение действует с 74-го по 93-й км в связи с проведением восстановительных работ искусственного сооружения (водопропускная труба) на км 82+605. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
В связи с отсутствием технической возможности обустройства временной объездной дороги, организован объезд по региональной сети дорог:
- ("Самара — Оренбург" — Дмитриевка) — (П. Михайловка — Богдановка — Алексеевка) — (Богдановка — Зуевка — "Самара — Оренбург");
- ("Самара — Оренбург" — Утевка — Максимовка — "Богатое — "Самара — Оренбург".
Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов и быть внимательными.
Круглосуточная диспетчерская служба ФКУ "Поволжуправтодор" (для справок о ситуации на федеральных трассах): 8 (8412) 55-11-04, 8 (908) 531-10-68.