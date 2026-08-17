На участке трассы М-5 в Самарской области временно ограничат движение

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С 09:00 18 августа до 19:00 31 августа будет временно закрыт участок федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск Подъезд к г. Оренбург. Ограничение действует с 74-го по 93-й км в связи с проведением восстановительных работ искусственного сооружения (водопропускная труба) на км 82+605. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.