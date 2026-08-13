Герой России Владислав Головин рассказал в интервью Readovka о легенде "командира с красным рюкзаком"

Член Высшего совета партии "Единая Россия", начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, которого на фронте знают как бойца с позывным "Струна", в беседе с "Readovka" признался: многие действительно про него слышали, но не сопоставляют его образ при знакомстве с тем самым командиром, чей красный рюкзак стал ярким символом. Впрочем, причиной его появления стала не погоня за имиджем, а жестокая военная необходимость.
"В ежедневном бою находились. И, естественно, что-то поражалось, техника поражалась, имущество терялось, оставлялось из-за оперативности, смены позиций и всего такого. И, соответственно, необходимо было использовать подручные средства", — объясняет Владислав.
Головин рассказывает, что красный рюкзак появился у него не случайно. Боевые товарищи обнаружили его в одном из жилых помещений и передали командиру, заметив, что тот уже заполнил все карманы и нуждался в более вместительной сумке. Для офицера, объясняет он, на первый план выходила задача связи: в его приоритете были аккумуляторы для радиостанций — без них невозможно управлять подразделением и держать связь со старшим начальником. Ребята подсобили с находкой, так и появился образ, который теперь стал неотъемлемой частью его фронтовой биографии.
В откровенном диалоге он также затронул важные темы, рассказав о мужестве, памяти и будущем. Основная его мысль — высшая государственная награда накладывает огромный отпечаток на жизнь человека, но никогда не превращает его в бесчувственную статую. Герои также переживают боль утраты, задаются вопросами, терзаются сомнениями и переосмысливают ценности. Подробнее об этом в полном интервью по ссылке.
Сегодня ветеран не представляет своего будущего без служения Родине. На вопрос о том, наступит ли день, когда "Струна" скажет, что служба закончена, тот отвечает без колебаний:
"Не скажу, никогда. Пока нога носит, позволяют работать, действовать, есть силы на это. И всё-таки служба Родине — это наша профессия".
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В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
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