16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Герой России Владислав Головин рассказал в интервью Readovka о легенде "командира с красным рюкзаком" Самарские юноши участвуют в Юнармейских военно-патриотических сборах ПФО "Гвардеец" в Пензе В Самарской области растет интерес к службе по контракту в войсках беспилотных систем Владимир Путин присвоил 76-й дивизии ПВО звание гвардейской Офицер запаса из Волжского района Самарской области рассказал о службе в отряде "БАРС-Крылья"

Армия Общество

Герой России Владислав Головин рассказал в интервью Readovka о легенде "командира с красным рюкзаком"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Член Высшего совета партии "Единая Россия", начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, которого на фронте знают как бойца с позывным "Струна", в беседе с "Readovka" признался: многие действительно про него слышали, но не сопоставляют его образ при знакомстве с тем самым командиром, чей красный рюкзак стал ярким символом. Впрочем, причиной его появления стала не погоня за имиджем, а жестокая военная необходимость.

Фото: пресс-служба Юнармии

"В ежедневном бою находились. И, естественно, что-то поражалось, техника поражалась, имущество терялось, оставлялось из-за оперативности, смены позиций и всего такого. И, соответственно, необходимо было использовать подручные средства", — объясняет Владислав.

Головин рассказывает, что красный рюкзак появился у него не случайно. Боевые товарищи обнаружили его в одном из жилых помещений и передали командиру, заметив, что тот уже заполнил все карманы и нуждался в более вместительной сумке. Для офицера, объясняет он, на первый план выходила задача связи: в его приоритете были аккумуляторы для радиостанций — без них невозможно управлять подразделением и держать связь со старшим начальником. Ребята подсобили с находкой, так и появился образ, который теперь стал неотъемлемой частью его фронтовой биографии.

В откровенном диалоге он также затронул важные темы, рассказав о мужестве, памяти и будущем. Основная его мысль — высшая государственная награда накладывает огромный отпечаток на жизнь человека, но никогда не превращает его в бесчувственную статую. Герои также переживают боль утраты, задаются вопросами, терзаются сомнениями и переосмысливают ценности. Подробнее об этом в полном интервью по ссылке.

Сегодня ветеран не представляет своего будущего без служения Родине. На вопрос о том, наступит ли день, когда "Струна" скажет, что служба закончена, тот отвечает без колебаний:

"Не скажу, никогда. Пока нога носит, позволяют работать, действовать, есть силы на это. И всё-таки служба Родине — это наша профессия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6