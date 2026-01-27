Герой СВО первым прошел полную программу реабилитации в центре "Орто-Инновации"

Адаптация к мирной жизни — это испытание, через которое проходят многие военнослужащие, возвращающиеся домой после участия в специальной военной операции. Ветераны часто испытывают потребность в самой разной поддержке, включая медицинскую. В помощь бойцам в Самаре в 2025 г. открылся реабилитационный центр "Орто-Инновации": именно здесь начался новый жизненный этап для героя СВО Дмитрия Киселева, ставшего первым пациентом, прошедшим полную программу реабилитации в этом современном комплексе.

Дмитрий Киселев — кавалер ордена Мужества, член Ассоциации ветеранов СВО Самары. В ходе одного из сражений на Покровском направлении он получил тяжелейшие ранения из-за минометного обстрела — чудом выжив, он лишился ног и руки. Удар судьбы не сломил силу его духа, а помочь освоиться в мирной жизни герою помогли в Самарском филиале фонда "Защитники Отечества" и в центре "Орто-Инновации".

Социальный координатор фонда вместе с генеральным директором "Орто-Инновации" лично сопровождали Дмитрия на этом пути, помогая решать возникающие вопросы и выстраивать дальнейшие планы. В центре "Орто-Инновации" ветерану подобрали высокотехнологичные протезы, которые позволили не только вернуться к активной жизни, но и демонстрировать отличные результаты в спортивных состязаниях.

Опираясь на свой нелегкий опыт, Дмитрий нашел новое призвание — он стал амбассадором, помогающим другим людям, оказавшимся в похожей ситуации. Сейчас он делится практическими знаниями: как и где можно получить качественное протезирование, на что важно обращать внимание при выборе протезов.

"Своих не бросаем" — это не просто слова. Фонд помогает с трудоустройством, давая ветеранам самое важное — уверенность в завтрашнем дне", — отмечает Дмитрий Киселев.

У Дмитрия большие планы: трудоустройство, получение высшего образования и обучение в региональном проекте "Школа героев". Его история — наглядный пример того, как благодаря комплексной реабилитации, современным технологиям и искреннему участию можно не просто восстановить здоровье, а обрести новые цели и стать опорой для других.

Работа Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" доказывает: лозунг "Своих не бросаем" действует и после возвращения героев домой. Помогая с трудоустройством, фонд дает им самое важное — уверенность в завтрашнем дне и понимание, что их опыт и готовность брать на себя ответственность нужны и ценны в мирной жизни. История Дмитрия Киселева — это история победы над обстоятельствами, ставшая возможной благодаря совместной работе государства, социальных институтов и современных медицинских центров.