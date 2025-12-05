В Самаре подведут итоги работы Ассоциации ветеранов СВО Самарской области

В понедельник, 8 декабря, в конференц-зале администрации Октябрьского района Самары соберутся ветераны боевых действий со всего региона, чтобы представить результаты работы за 2025 г., обменяться опытом, представить лучшие практики взаимодействия с органами власти, а также рассказать о проектах, которые уже реализуются в регионе.
Спикерами мероприятия станут руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин, а также руководители муниципальных отделений. К участию в мероприятии приглашены ветераны Самарской области, представители органов государственной власти, общественные организации.
Ассоциация ветеранов СВО Самарской области была создана как региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО РФ в 2025 году. За это время было открыто 20 муниципальных отделений, членами организации уже являются несколько сотен ветеранов боевых действий.
Собрание ветеранов боевых действий состоится 8 декабря, с 14:00 до 17:00, в конференц-зале администрации Октябрьского района по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 20.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту