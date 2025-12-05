В Самаре подведут итоги работы Ассоциации ветеранов СВО Самарской области

В понедельник, 8 декабря, в конференц-зале администрации Октябрьского района Самары соберутся ветераны боевых действий со всего региона, чтобы представить результаты работы за 2025 г., обменяться опытом, представить лучшие практики взаимодействия с органами власти, а также рассказать о проектах, которые уже реализуются в регионе.

Спикерами мероприятия станут руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Денис Михайлин, а также руководители муниципальных отделений. К участию в мероприятии приглашены ветераны Самарской области, представители органов государственной власти, общественные организации.

Ассоциация ветеранов СВО Самарской области была создана как региональное отделение Ассоциации ветеранов СВО РФ в 2025 году. За это время было открыто 20 муниципальных отделений, членами организации уже являются несколько сотен ветеранов боевых действий.

Собрание ветеранов боевых действий состоится 8 декабря, с 14:00 до 17:00, в конференц-зале администрации Октябрьского района по адресу: Самара, ул. Ново-Садовая, 20.