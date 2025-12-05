Популярность образовательных кредитов выросла на 35% в 2025 году

Более 128 тыс. абитуриентов получили возможность учиться в вузе мечты в 2025 году благодаря образовательному кредиту с господдержкой.

С начала года Сбер выдал более 128 тыс. образовательных кредитов с господдержкой. При этом за сезон поступлений с июня по сентябрь выдано 98,6 тысяч кредитов, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 35%. Кредит с льготными условиями помогает молодёжи получать ту профессию, о которой они мечтали.

В этом году абитуриенты получили возможность оформлять его в приложении СберБанк Онлайн. В ноябре 18,1% кредитов были оформлены дистанционно — ещё в июле эта цифра составляла 1,15%.

В топе вузов, в которых обучение оплачивают с помощью льготного кредита в Сбере — НИУ ВШЭ, Президентская академия, РУДН, Финансовый университет, РЭУ им. Г. В. Плеханова, МГУ и др.

Сергей Широков, Директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"Образовательный кредит — это прекрасная возможность для абитуриента учиться именно в том российском вузе, который отвечает его личному запросу на формат обучения и профессиональное будущее. Это решение расширяет возможности для поступления и последующей реализации высококвалифицированных мотивированных специалистов".

Кроме того, 10 студентов, оформивших образовательный кредит в Сбере, стали победителями акции и до 30 сентября 2026 года будут получать по 10 тыс. бонусов Спасибо ежемесячно. Таким образом, за год они получат по 120 тыс. бонусов, а всего в рамках акции — более 1,2 млн. Чтобы получать бонусную стипендию, достаточно вовремя вносить платежи и не погашать кредит досрочно.

Татьяна Уткина, студентка ФГБУ "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава России, победительница акции:

"Я учусь на врача-эндокринолога. Узнала про образовательный кредит от мамы и оформила его для ординатуры. Годовой запас бонусов Спасибо планирую тратить на продукты в Самокате, а часть буду копить. В приложении Сбера я видела, что бонусами можно оплатить путешествие или украшения".

А тем, кто еще не определился с профессией будущего или учебным заведением, поможет ИИ-помощник от Сбера — "Калькулятор вузов", который доступен в телеграм-боте GigaChat. Он позволяет подобрать подходящий вуз, узнать стоимость обучения и посоветоваться по поводу будущей профессии.

После обновления в сервисе появилась возможность посмотреть, как изменился проходной балл в вузах по сравнению с прошлым годом. В подборке доступны более 700 учебных заведений по всей стране. "Калькулятором вузов" уже воспользовались 102 тыс. абитуриентов, самые популярные направления:

IT и компьютерные науки — 16,7%,

Гуманитарные и социальные науки — 8%,

Экономика и менеджмент — 6,6%.

Полная стоимость образовательного кредита с господдержкой — всего 3% годовых. По условиям программы во время обучения и в течение 9 месяцев после выпуска можно оплачивать только проценты по кредиту. Основная сумма долга погашается в срок до 15 лет после окончания учёбы. Кредитом можно оплатить как высшее, так и среднее профессиональное образование. Заёмщик должен быть старше 14 лет на момент оформления и не старше 75 лет на момент погашения кредита. Понадобятся только паспорт и договор с учебным учреждением. Подать заявку можно в приложении СберБанк Онлайн.