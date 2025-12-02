ВТБ планирует направить на дивиденды по итогам 2025 года до 50% чистой прибыли

Группа ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters накануне инвестиционного форума "Россия зовёт!". Окончательный размер выплат будет зависеть от потребностей банка в капитале и будет рассчитан в начале 2026 года.
"Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды", — отметил Костин.
По его словам, банк ставит целью сделать дивидендную доходность по своим акциям сопоставимой с процентными ставками по депозитам. Это должно повысить инвестиционную привлекательность бумаг.
Группа ВТБ по итогам 2025 года рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд рублей.
