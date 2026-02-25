16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ представил инструменты поддержки промышленности на Портале российских технологий Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке ВТБ Мои Инвестиции назвали прогноз по курсу рубля на конец 2026 года Куда улетают деньги: ОТП Банк и Авиасейлс запустили спецпроект с розыгрышем авиабилетов НОВИКОМ и ТМХ развивают проект по выпуску новейших вагонов метро

Банки Финансы

НОВИКОМ представил инструменты поддержки промышленности на Портале российских технологий

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) запустил в работу свою страницу на Портале российских технологий. Раздел аккумулирует сведения о мерах государственной поддержки предприятий, с которыми работает банк, и упрощает клиентам доступ к инструментам льготного финансирования. Новый канал коммуникации создан в рамках Проектного офиса НОВИКОМа.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Портал российских технологий — это B2B-платформа, которая объединяет информацию о гражданской продукции и компетенциях предприятий радиоэлектронного комплекса и других холдингов Госкорпорации Ростех. Ресурс открывает для НОВИКОМа дополнительные возможности для взаимодействия с корпоративными клиентами. На странице банка собраны все условия субсидий, поручительств и целевых займов для реализации инвестиционных проектов, которые предоставляет НОВИКОМ. Здесь также можно оставить заявку на оформление интересующего продукта.

Новый канал коммуникации с бизнесом появился в рамках деятельности Проектного офиса НОВИКОМа, созданного совместно с Ростехом. Он расширяет возможности взаимодействия с предприятиями промышленного комплекса и повышает прозрачность инструментов поддержки. Новый формат сокращает путь до подачи заявки, а следовательно, ускоряет запуск инвестиционных проектов.

Основной задачей Проектного офиса является содействие предприятиям ключевых отраслей экономики в получении государственной поддержки. Опираясь на уникальный опыт и огромную базу знаний, накопленную за 10 лет работы в контуре Госкорпорации, банк обеспечивает комплексное сопровождение клиентов — от подбора инструментов льготного финансирования до получения субсидии.

"Первые результаты работы нашего Проектного офиса полностью оправдывают возложенные на него ожидания. Это действительно эффективный механизм, благодаря которому работа с мерами господдержки ведется на качественно новом уровне. За пять месяцев через Проектный офис мы получили десятки заявок от предприятий Госкорпорации Ростех по планируемым к реализации проектам, направленным на производство гражданской продукции. Такой интерес подтверждает востребованность созданной инфраструктуры и необходимость дальнейшего внедрения новых инструментов взаимодействия. Запуск собственной страницы на Портале российских технологий позволит нам расширить клиентскую базу, а промышленным предприятиям — подобрать оптимальный инструментарий для реализации проектов развития", — заявил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

Раздел НОВИКОМа на Портале российских технологий станет одним из инструментов работы Проектного офиса. В первые дни после запуска страницы интерес к мерам государственной поддержки проявили более ста потенциальных клиентов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1