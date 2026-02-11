16+
Банки Финансы

Сбер выдал более 40 млрд рублей ипотеки в Самарской области в 2025 году

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Более 12 тыс. семей Самарской области улучшили жилищные условия в 2025 году благодаря поддержке Сбера. Общая сумма выданных средств превысила 40 млрд рублей, что на 16% превышает результат предыдущего года.

Пик активности пришёлся на последние три месяца: в 4-м квартале 2025 года было выдано 45% от всего годового объёма ипотеки Сбера в 63-м регионе. В декабре продажи достигли максимальных значений, что было связано с ростом активности заёмщиков на фоне ожидаемых изменений в условиях льготных государственных программ с 2026 года.

Основным драйвером спроса в течение года оставались программы господдержки. На семейную ипотеку и IT-ипотеку пришлось 70% (около 28 млрд рублей) от общего объёма выдачи в регионе.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Работая на благо Самарской области, мы стремимся делать ипотеку понятным инструментом. За всеми этими цифрами мы видим главный результат — тысячи семей, которые смогли реализовать свою мечту о собственном жилье. Уверена, что стабильность и развитие региона начинаются именно с благополучия каждой отдельной семьи".

Развитие ипотечного рынка тесно связано со строительством нового жилья. С участием проектного финансирования Сбера в 2025 году в Самарской области было введено в эксплуатацию 17 жилых домов общей площадью 228,9 тыс. кв. м. Жилая площадь — 139,9 тыс. кв. м.

