Терминалы Сбера начали показывать бонусы "Спасибо" за покупку

Теперь клиенты Сбера сразу увидят, сколько бонусов Спасибо получат за покупку - они будут начислены практически сразу. Информация появится на экране терминала банка после подтверждения об успешной оплате. Раньше размер начислений можно было найти только в истории операций в "СберБанк.Онлайн". Функцию демонстрации кешбэка на терминалах в режиме реального времени Сбер внедрил первым в стране.

К началу февраля 2026 года новая опция заработает более чем на 500 тыс. POS-терминалов по всей стране. А до конца мая она появится на всех сенсорных платежных устройствах банка.

Чтобы получать бонусы "Спасибо", необходимо быть участником программы лояльности "СберСпасибо". Подключиться к ней можно в "СберБанк.Онлайн", а затем каждый месяц выбирать до трех категорий повышенного кешбэка - например, "Аптеки", "Кафе и рестораны" или "Такси". С подпиской СберПрайм доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду.

Бонусы "Спасибо" начисляются при оплате любым методом от Сбера: картой, улыбкой, смартфоном с помощью "Вжух" или со SberPay NFC, онлайн или QR-кодом со SberPay. Накопленный кешбэк можно тратить у партнеров программы - на заказы в "Самокате", доставку еды и продуктов в "Купере", бронирование отелей на "Отелло", помощь врачей "Сбер.Здоровья", заправку автомобиля через сервис "Заправить авто" и многое другое.

Сбер продолжает развивать функционал своих терминалов. Мгновенное отображение кешбэка - еще один шаг к полной прозрачности всех расчетов. Так технологии делают взаимодействие с банком еще удобнее и приятнее.