16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Ведяхин: "Период экспериментов прошел, настало время решения реальных бизнес-задач с помощью ИИ" Терминалы Сбера начали показывать бонусы "Спасибо" за покупку Цифровые сервисы ВТБ включены в "белый список" Минцифры "Карту жителя" для школьника теперь можно подключить в мобильном приложении Сбера Союз машиностроителей России обозначил приоритеты устойчивого развития промышленности

Банки Финансы

Терминалы Сбера начали показывать бонусы "Спасибо" за покупку

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теперь клиенты Сбера сразу увидят, сколько бонусов Спасибо получат за покупку - они будут начислены практически сразу. Информация появится на экране терминала банка после подтверждения об успешной оплате. Раньше размер начислений можно было найти только в истории операций в "СберБанк.Онлайн". Функцию демонстрации кешбэка на терминалах в режиме реального времени Сбер внедрил первым в стране.

К началу февраля 2026 года новая опция заработает более чем на 500 тыс. POS-терминалов по всей стране. А до конца мая она появится на всех сенсорных платежных устройствах банка.

Чтобы получать бонусы "Спасибо", необходимо быть участником программы лояльности "СберСпасибо". Подключиться к ней можно в "СберБанк.Онлайн", а затем каждый месяц выбирать до трех категорий повышенного кешбэка - например, "Аптеки", "Кафе и рестораны" или "Такси". С подпиской СберПрайм доступно до пяти любимых категорий, чтобы максимизировать выгоду.

Бонусы "Спасибо" начисляются при оплате любым методом от Сбера: картой, улыбкой, смартфоном с помощью "Вжух" или со SberPay NFC, онлайн или QR-кодом со SberPay. Накопленный кешбэк можно тратить у партнеров программы - на заказы в "Самокате", доставку еды и продуктов в "Купере", бронирование отелей на "Отелло", помощь врачей "Сбер.Здоровья", заправку автомобиля через сервис "Заправить авто" и многое другое.

Сбер продолжает развивать функционал своих терминалов. Мгновенное отображение кешбэка - еще один шаг к полной прозрачности всех расчетов. Так технологии делают взаимодействие с банком еще удобнее и приятнее.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1