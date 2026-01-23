ОТП Банк признан "Цифровым банком года"

ОТП Банк стал победителем первой ежегодной премии "Лучший в цифре 2025", организованной финтех-компанией Баланс-Платформа (ООО "БАЛАНС-ПЛАТФОРМА") в номинации "Цифровой банк года".
В этом году представители банков, автодилеров и автопроизводителей выбирали банк, который вывел онлайн-кредитование на новый уровень, путем онлайн-голосования. ОТП Банк победил с большим отрывом от конкурентов, собрав половину голосов экспертного сообщества.
Такая высокая оценка стала результатом успешного партнерства ОТП Банка и финтех-компании Баланс-Платформа, в рамках которого был запущен онлайн-сервис полностью безбумажного автокредитования для автопроизводителей и дилеров.
"Полученная награда подтверждает лидерство ОТП Банка в области цифровых финансовых решений для авторитейла. ОТП Банк планирует и дальше развивать цифровые сервисы автокредитования и предлагая рынку самые современные решения", — отметил Анатолий Греков, главный владелец продукта автокредитование ОТП Банка.
"Для нас как для организатора премии и технологического партнера особенно важно, что профессиональное сообщество так высоко оценило цифровую трансформацию ОТП Банка. Совместно мы создаем новые стандарты онлайн-автокредитования — полностью безбумажного, быстрого и выгодного для дилеров, автопроизводителей и клиентов. Уверен, это партнёрство станет ориентиром для всего рынка", — прокомментировал руководитель вертикали "Авто" финтех-компании Баланс-Платформа Алексей Бородавин.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.