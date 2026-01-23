16+
ОТП Банк признан "Цифровым банком года"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк стал победителем первой ежегодной премии "Лучший в цифре 2025", организованной финтех-компанией Баланс-Платформа (ООО "БАЛАНС-ПЛАТФОРМА") в номинации "Цифровой банк года".

В этом году представители банков, автодилеров и автопроизводителей выбирали банк, который вывел онлайн-кредитование на новый уровень, путем онлайн-голосования. ОТП Банк победил с большим отрывом от конкурентов, собрав половину голосов экспертного сообщества.

Такая высокая оценка стала результатом успешного партнерства ОТП Банка и финтех-компании Баланс-Платформа, в рамках которого был запущен онлайн-сервис полностью безбумажного автокредитования для автопроизводителей и дилеров.

"Полученная награда подтверждает лидерство ОТП Банка в области цифровых финансовых решений для авторитейла. ОТП Банк планирует и дальше развивать цифровые сервисы автокредитования и предлагая рынку самые современные решения", — отметил Анатолий Греков, главный владелец продукта автокредитование ОТП Банка.

"Для нас как для организатора премии и технологического партнера особенно важно, что профессиональное сообщество так высоко оценило цифровую трансформацию ОТП Банка. Совместно мы создаем новые стандарты онлайн-автокредитования — полностью безбумажного, быстрого и выгодного для дилеров, автопроизводителей и клиентов. Уверен, это партнёрство станет ориентиром для всего рынка", — прокомментировал руководитель вертикали "Авто" финтех-компании Баланс-Платформа Алексей Бородавин.

