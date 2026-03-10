Самарцы накопили в банках 1,2 трлн рублей

Согласно анализу экспертов Банка России, рост потребительской активности замедлился по сравнению с темпами предыдущих двух лет. Из-за высоких ставок люди откладывали крупные покупки в кредит, предпочитали сберегать средства . Об этом говорится в февральском выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ", говорится в февральском выпуске доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ".

При этом в Самарской области на 1 января 2026 г. объем средств на рублевых вкладах и счетах граждан (без учета счетов эскроу) за год вырос на 22%, до 1,2 трлн рублей.

Граждане стали меньше ходить в кафе и рестораны. Спрос сместился в сторону быстрого питания и готовой еды из супермаркетов. В Самарской области рост оборота общественного питания в 2025 г. продолжился, но был более сдержанным, чем годом ранее (по данным Самарастата, рост на 7,3% в 2025 г. после увеличения на 12,3% в 2024 году).

Подход жителей региона к тратам на отдых также стал более избирательным. Все больше людей предпочитали самостоятельно организовывать путешествия внутри страны. Туристы стали чаще выбирать для заселения мини-отели, апартаменты, арендовать квартиры вместо бронирования номеров в отелях. Часть отдыхающих выбирали зарубежные направления в условиях укрепления рубля, однако заграничные поездки стали более короткими.

Высокие ставки по кредитам снизили интерес людей к крупным покупкам за счет заемных средств. На 1 января 2026 г. обязательства по потребительским кредитам в регионе оставались ниже уровня прошлого года (снижение на 3,2%).

"Для развития экономики важны стабильные и предсказуемые условия. Это возможно только при низкой инфляции. Банк России с помощью ключевой ставки стремится достичь баланса, когда рост потребительского спроса соответствует возможностям предложения в экономике. Сейчас мы видим, что спрос становится более умеренным. В этих условиях продавцам сложнее поднимать цены", — отмечает управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.