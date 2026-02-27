ВТБ фиксирует рост рефинансирования ипотеки на фоне снижения ключевой ставки

Смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижение ипотечных ставок сформировали спрос на рефинансирование рыночных ипотечных кредитов. В ВТБ количество таких сделок в четвертом квартале прошлого года выросло в 4 раза, в 2026 году тренд продолжился. Эксперты банка назвали ключевые принципы, которые позволят заёмщику принять взвешенное решение и получить выгоду.

На фоне снижения ключевой ставки в 2025 году средние ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья снизились более чем на 8 п. п. — до 20,8% годовых. Это сразу отразилось на активности заёмщиков. В ВТБ только в четвёртом квартале 2025 года число сделок по рефинансированию рыночной ипотеки выросло в 4 раза по сравнению с третьим. Всего за последние три месяца года банк провел сделки почти на 1 млрд рублей.

В начале 2026 года тенденция продолжилась. Интерес к подобным сделкам проявляют не только клиенты банка, но и заёмщики сторонних кредитных организаций. При этом из-за эффекта низкой базы доля заемщиков, которые проводят рефинансирование, в общем числе сделок остается минимальной — на уровне 1%.

По оценке ВТБ, спрос на рефинансирование в этом году будет расти существеннее. Основными драйверами станут снижение ставок по рыночной ипотеке и повышение ее доступности в целом. Например, ВТБ с начала года уже снизил ставку сразу на 3,3 п. п., а также смягчил условия по первому взносу — теперь он начинается от 20,1% для всех клиентов с подтверждённым доходом. Однако массовым трендом рефинансирование станет только при снижении ключевой ставки до уровня 10-12%.

Эксперты ВТБ рекомендуют заёмщикам оценивать рефинансирование не только с точки зрения математики, но и с учётом личных приоритетов. Ключевое правило для выгоды в текущих условиях — новая ставка должна быть ниже текущей как минимум на 2 процентных пункта. Это необходимо, чтобы чистая экономия покрыла расходы по сделке: оценку объекта, новый полис страхования, госпошлину и услуги по электронной регистрации сделки.

"Для многих ипотечных заёмщиков сегодня вопрос звучит почти по-шекспировски: "рефин или не рефин?". Но правильный вопрос в этом случае — "зачем?". Небольшая разница в ставках даст скромную выгоду, но если цель — "разгрузить" бюджет сейчас, любой шаг имеет смысл. Финальный вердикт всегда за холодным расчётом. Если в итоге для вас — плюс, действуйте", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

При рефинансировании в ВТБ рыночной ипотеки на вторичное жильё, оформленной в октябре прошлого года под 22,3% годовых на срок 18 лет в сумме 4 млн рублей, сегодня ставка снизится до 19,6% (-2,7 п. п.), а ежемесячная выплата — с 75,8 до 67,4 тыс. рублей. Экономия на платеже составит около 8,4 тыс. рублей ежемесячно. Общая экономия за год составит около 100,8 тыс. рублей на платеже и 106 тыс. рублей на процентах. В этом случае сопутствующие расходы заемщика на сделку окупятся за несколько месяцев.

При небольшом долге — например, 500 тысяч рублей и сроке 18 лет, рефинансирование на тех же условиях снизит ежемесячный платёж заемщика с 9,5 до 8,4 тыс. рублей (экономия ~1 тыс. рублей в месяц или 12,5 тыс. в год). Экономия на процентах при этом составит около 13,2 тыс. рублей в год. В данном случае срок окупаемости расходов на сделку будет заметно более длительным.