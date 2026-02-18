Сбер: "Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов"

На Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" завершилась собственная сессия Сбера "Кибермошенничество. К барьеру!". Её участниками стали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы РФ Анатолий Аксаков, председатель банка ПСБ Пётр Фрадков и российский пранк-журналист Алексей Столяров "Лексус". Модерировал дискуссию журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьёв.

Сегодня в России сложно найти человека, которому хотя бы раз не позвонили мошенники, рассказал Владимир Соловьёв. Телефонное мошенничество приносит огромный ущерб — сотни млрд рублей в год. И здесь важно обратить особое внимание на инфраструктуру вывода средств, поскольку мошеннические кол-центры располагаются на Украине, а сервисы, которые "помогают" злоумышленникам — на территории России.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, к концу 2025 года удалось впервые остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Прошлый год стал годом объединения усилий различных структур для борьбы с телефонным мошенничеством. В кратчайшие сроки принято более 50 законов. Одни законы стали работать очень эффективно, другие ещё надо дорабатывать. Уже внесён второй пакет — большой комплекс законов, чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Успокаиваться нельзя. Мы фиксируем сегодня ровно то же количество телефонных звонков, как и раньше, — их около 5 миллионов в сутки".

Проблема телефонного мошенничества напоминает сообщающийся сосуд, подчеркнул Станислав Кузнецов. Когда крупные банки и сотовые операторы выстраивают надёжные системы защиты, мошенничество перетекает в более мелкие и менее защищённые организации. Сим-боксы продолжают "работать" в преступных схемах, хотя и многократно подорожали. В последние полгода возникла новая проблема — получение сим-карт по паспортам умерших людей.

Анатолий Аксаков отметил, что во втором пакете законопроектов, который сейчас находится на рассмотрении, увеличен штраф для телекоммуникационных компаний, по вине которых граждане теряют деньги. Он также добавил: многие сотовые операторы внедрили систему предупреждений о том, что звонят мошенники, но по-хорошему необходимо просто блокировать такие звонки, а не информировать абонента об их мошеннической природе.

Обсуждая тему дипфейков, Алексей Столяров объяснил, что сегодня это адресная работа: она ведётся в отношении конкретного гражданина, на которого собраны персональные данные, в том числе о вероятном количестве денег у него на счетах. Технологически дипфейк сегодня доступен всем, однако по действующему законодательству он не является отягчающим фактором при совершении преступления.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы в банках исходим из модели угроз. В прошлом году мы поняли, что этот год будет годом дипфейков. С дипфейками можно бороться через регулирование, потому что данное направление имеет все признаки злонамеренности. Необходимо использовать принцип отягчающего обстоятельства при совершении преступления с помощью дипфейка и принять соответствующий закон. Мы можем распознавать эти дипфейки? Конечно, можем. У Сбера есть такие технологии, мы готовы ими делиться".

По данным ВЦИОМ, в 2025 году 53% россиян заявили, что мошеннических звонков стало меньше, сказал Пётр Фрадков. И всё же проблема остаётся крайне острой, и не только в России, но и в других странах. Например, в Индонезии 80% звонков трактуются как спам или мошенничество. Особенность России в том, что проблема носит трансграничный характер: телефонное мошенничество в Украине поставлено на поток на государственном уровне и имеет государственную поддержку. Поэтому особое внимание нужно уделить развитию сильных антифрод-систем, ответственности операторов, а также усилить борьбу с дроперством.

Станислав Кузнецов в том числе рассказал, что Сбер построил собственную систему антифрода, в которой используется более 100 моделей искусственного интеллекта.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы отслеживаем мошеннические признаки по полутора тысячам критериев. И сегодня система антифрода в Сбере эффективна на 99,99%. В прошлом году мы поставили амбициозную задачу — полностью исключить фрод для клиентов Сбера. Мы очень близко приблизились к этому показателю. Почему пока не 100%? Причина — в разобщённости действий. Нам надо объединять усилия и технологии банков, сотовых операторов, правоохранительных органов, чтобы в момент обнаружения проблемы мы перекрывали все пути вывода денежных средств. Все возможности есть — необходима лишь координация".

Владимир Соловьёв поддержал мысль о том, что необходимо создать единое координирующее силовое ведомство, которое будет бороться с кибермошенничеством. У него должны быть полномочия на проведение оперативно-розыскной деятельности.

Всем вместе нам необходимо создать систему, которая минимизирует возможность воровства денег у россиян, отметил Анатолий Аксаков. Один из элементов этой системы ГИС "Антифрод", которая в пилотном режиме начнёт действовать 1 марта 2026 года.

Пётр Фрадков добавил, что в России поступает 500 млн мошеннических звонков в год. В основном это звонки из Украины — по данным Сбера, там находится порядка 500 преступных кол-центров. Международные звонки превращаются во внутренние через аренду виртуальных АТС, превращение интернет-сигнала в сотовый, сим-боксы — на это нужно направлять усилия, считает Пётр Фрадков.

Эксперты также обсудили борьбу с дроперами. Сбер ежемесячно блокирует 80–100 тыс. дроперских карт, сообщил Станислав Кузнецов, отметив, что в целом по рынку в этом направлении необходимы ужесточение наказаний и системная работа всего рынка.