Жительница Самары вошла в число самых первых участников "СберСпасибо" Домклик: семейная ипотека не позволила рынку уйти на каникулы ВТБ выяснил, на чем зарабатывали состоятельные инвесторы в 2025 году Портфели инвесторов ВТБ демонстрируют рост доли облигаций и укрепление рублевой позиции НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2025 года

Банки Финансы

Жительница Самары вошла в число самых первых участников "СберСпасибо"

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жительница Самары вошла в число самых первых пользователей СберСпасибо. Она активно участвует в программе лояльности Сбербанка с момента её основания. В награду самарчанке вручили интеллектуальную колонку Sber и сертификат на покупку билетов через онлайн-маркетплейс "Афиша".

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Награждение приурочили к достижению программой лояльности "СберСпасибо" отметки в 100 млн участников по итогам 2025 года. В рамках события Сбер наградил юбилейного участника программы — им стал житель Крыма, который получил возможность отдохнуть с семьей на курорте Сбера "Мрия".

При развитии программы Сбер особое внимание уделяет опыту и ожиданиям клиентов, которые остаются на протяжении многих лет. За последние годы программа стала более гибкой и персонализированной для пользователей с разным уровнем вовлеченности. В дальнейшем планируется усилить индивидуальный подход и внедрить элементы геймификации.

Наталья Маршалова, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

"Мы признательны нашим клиентам за то доверие, которое они ежедневно нам оказывают! Его невозможно измерить деньгами — оно складывается годами. Поэтому особенно ценно быть банком первого выбора для наших клиентов. Искренне благодарим каждого участника программы лояльности "СберСпасибо". Гордимся вашим интересом к продуктам и сервисам. Эта поддержка мотивирует нас расти и становиться лучше!"

Программа лояльности "СберСпасибо" позволяет ежемесячно получать бонусы за покупки в выбранных категориях. Накопленными средствами можно оплатить до 99% стоимости покупок у партнёров программы по курсу 1 бонус = 1 рубль. А с подпиской СберПрайм пользователи могут выбрать до пяти категорий кешбэка на месяц.

