16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Cамары получили выплаты СберСтрахования жизни на 700 млн рублей Сбер помог жителям Самарской области сохранить почти 200 млн рублей от мошенников ВТБ фиксирует рекордный рост интереса клиентов к серебру Сбер: туристы потратили рекордные 80,7 млрд рублей на путешествия по России в Новый год ВТБ: каждый третий ипотечный заемщик в прошлом году использовал маткапитал

Банки Финансы

Жители Cамары получили выплаты СберСтрахования жизни на 700 млн рублей

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2025 году СберСтрахование жизни помогла жителям Самары урегулировать 3,9 тыс. страховых случаев, связанных с непредвиденными обстоятельствами. Страховая компания поддержала их выплатами по программам страхования жизни и здоровья на сумму 697 млн рублей. Объём выплат по сравнению с 2024 годом вырос на 32,5%.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Основной объём выплат направлен по программам потребительских кредитов и кредитных карт, ипотечному и накопительному страхованию жизни (НСЖ). Например, 30 млн рублей получила семья из Самары, которая копила с помощью программы накопительного страхования жизни. Еще 20 млн рублей получила другая семья, которая также копила с помощью НСЖ. Крупная выплата по ипотечному страхованию жизни помогла погасить ипотеку клиенту на сумму 7,5 млн рублей в связи с инвалидностью. Также страховая компания погасила ещё одному клиенту ипотеку на сумму 6 млн рублей.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

"В 2025 году мы переориентировали наши защитные продукты на реальные потребности жителей регионов. Объём выплат по страховым случаям за год вырос на 11,6% и достиг 27,7 миллиарда рублей. Мы обновили условия по кредитному страхованию жизни: процесс распределения расходов по кредитам стал более комфортным и безопасным, а выплату клиенту мы теперь можем направить уже через 5 минут после подачи заявления. Наша компания первой в России предложила инновационные продукты — страхование по часам и долевое страхование жизни на собственной лицензии, в котором клиенты получают не только финансовую поддержку, но и доход от инвестиций. В этом году ассортимент услуг СберСтрахования жизни станет ещё шире, а скорость их предоставления — ещё выше благодаря искусственному интеллекту, который позволяет нам мгновенно реагировать на изменения потребностей людей, предупреждать их о потенциальных рисках и помогать им сохранять здоровье и финансовое благополучие".

Подать заявление на выплату, если страховое событие произошло, можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни через онлайн-ассистента за несколько минут.

С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1