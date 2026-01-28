Жители Cамары получили выплаты СберСтрахования жизни на 700 млн рублей

В 2025 году СберСтрахование жизни помогла жителям Самары урегулировать 3,9 тыс. страховых случаев, связанных с непредвиденными обстоятельствами. Страховая компания поддержала их выплатами по программам страхования жизни и здоровья на сумму 697 млн рублей. Объём выплат по сравнению с 2024 годом вырос на 32,5%.

Основной объём выплат направлен по программам потребительских кредитов и кредитных карт, ипотечному и накопительному страхованию жизни (НСЖ). Например, 30 млн рублей получила семья из Самары, которая копила с помощью программы накопительного страхования жизни. Еще 20 млн рублей получила другая семья, которая также копила с помощью НСЖ. Крупная выплата по ипотечному страхованию жизни помогла погасить ипотеку клиенту на сумму 7,5 млн рублей в связи с инвалидностью. Также страховая компания погасила ещё одному клиенту ипотеку на сумму 6 млн рублей.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

"В 2025 году мы переориентировали наши защитные продукты на реальные потребности жителей регионов. Объём выплат по страховым случаям за год вырос на 11,6% и достиг 27,7 миллиарда рублей. Мы обновили условия по кредитному страхованию жизни: процесс распределения расходов по кредитам стал более комфортным и безопасным, а выплату клиенту мы теперь можем направить уже через 5 минут после подачи заявления. Наша компания первой в России предложила инновационные продукты — страхование по часам и долевое страхование жизни на собственной лицензии, в котором клиенты получают не только финансовую поддержку, но и доход от инвестиций. В этом году ассортимент услуг СберСтрахования жизни станет ещё шире, а скорость их предоставления — ещё выше благодаря искусственному интеллекту, который позволяет нам мгновенно реагировать на изменения потребностей людей, предупреждать их о потенциальных рисках и помогать им сохранять здоровье и финансовое благополучие".

Подать заявление на выплату, если страховое событие произошло, можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Страхование" или на сайте СберСтрахования жизни через онлайн-ассистента за несколько минут.

С июня 2025 года СберСтрахование жизни осуществляет выплаты по программам кредитного страхования жизни всего за 5 минут при страховых случаях по риску временной нетрудоспособности (например, травмы или болезни), а также уходу из жизни.