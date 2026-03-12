16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии" Количество выявленных поддельных купюр в регионе сократилось на 20% В ВТБ подсчитали, какие суммы россияне хотят вернуть по "тревожной кнопке" Антонина Коломиец: "Чем моложе сотрудники, тем выше у них запрос на добрые истории и социальную повестку" Сбер снизил стоимость международных платежей для бизнеса более чем в 120 странах

Банки Финансы

ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"* для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств. Гражданам, которые переведут выплаты в ПСБ, будет начислено до 3000 приветственных бонусных баллов — до 1000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 с возможностью дальнейшего распоряжения средствами. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей.

Для участия в акции достаточно зарегистрировать промокод "ПСБ3000" в мобильном или интернет-банке при переводе выплаты СФР либо обратиться в контакт-центр ПСБ. При подаче заявления на перевод социальных выплат или пенсии непосредственно в офисе банка промокод не требуется. Оформить перевод пенсии или социальной выплаты СФР в ПСБ можно в любом отделении банка, а также дистанционно — в личном кабинете мобильного и интернет-банка. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство.

"Мы активно развиваем социально значимые финансовые сервисы, которые помогают клиентам комфортно решать повседневные вопросы и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На постоянной основе банк проводит различные акции, которые позволяют получать дополнительные преимущества. Наше новое предложение ориентировано на широкий круг граждан, получающих социальные выплаты, включая пенсии, и направлено на повышение лояльности действующих клиентов и привлечение новой аудитории. Мы решили поощрить участников акции привлекательным приветственным бонусом при переводе социальных выплат в банк, что позволит получить дополнительный доход", — отметил Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ. Акция действует во всех регионах России, для получения вознаграждения необходимо, чтобы первое зачисление выплаты произошло в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года.

*Акция "Бонус к пенсии": https://www.psbank.ru/personal/pensioners Период проведения акции 2 марта по 30 ноября 2026 г. Период получения первой выплаты СФР или военной пенсии с 1 апреля по 31 августа 2026 г. Необходимо подтвердить участие в акции, сообщив промокод "ПСБ3000" оператору контакт-центра по номеру телефона 8 800 333 78 90 или использовать его в специальном поле при переводе выплаты СФР в интернет или мобильном банке. При переводе выплаты в офисе банка промокод не требуется. За каждый месяц, в котором было зачисление выплаты, клиент получает вознаграждение: 1 000 баллов — в случае если выплата составляет от 18 000 руб.; 300 баллов — в случае если выплата составляет менее 18 000 руб. За период акции 1 клиент может получить вознаграждение не более трех раз. Вознаграждение выплачивается в месяце, следующим за месяцем зачисления СФР или военной пенсии. В случае отсутствия у клиента бонусного счета для выплаты вознаграждения — он будет открыт автоматически. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.

Реклама. psbank.ru

2VSb5ywnwgm

ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

ИНН 7744000912

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5