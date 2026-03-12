ПСБ запустил акцию "Бонус к пенсии"* для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств. Гражданам, которые переведут выплаты в ПСБ, будет начислено до 3000 приветственных бонусных баллов — до 1000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 с возможностью дальнейшего распоряжения средствами. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей.

Для участия в акции достаточно зарегистрировать промокод "ПСБ3000" в мобильном или интернет-банке при переводе выплаты СФР либо обратиться в контакт-центр ПСБ. При подаче заявления на перевод социальных выплат или пенсии непосредственно в офисе банка промокод не требуется. Оформить перевод пенсии или социальной выплаты СФР в ПСБ можно в любом отделении банка, а также дистанционно — в личном кабинете мобильного и интернет-банка. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство.

"Мы активно развиваем социально значимые финансовые сервисы, которые помогают клиентам комфортно решать повседневные вопросы и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На постоянной основе банк проводит различные акции, которые позволяют получать дополнительные преимущества. Наше новое предложение ориентировано на широкий круг граждан, получающих социальные выплаты, включая пенсии, и направлено на повышение лояльности действующих клиентов и привлечение новой аудитории. Мы решили поощрить участников акции привлекательным приветственным бонусом при переводе социальных выплат в банк, что позволит получить дополнительный доход", — отметил Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ. Акция действует во всех регионах России, для получения вознаграждения необходимо, чтобы первое зачисление выплаты произошло в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года.

*Акция "Бонус к пенсии": https://www.psbank.ru/personal/pensioners Период проведения акции 2 марта по 30 ноября 2026 г. Период получения первой выплаты СФР или военной пенсии с 1 апреля по 31 августа 2026 г. Необходимо подтвердить участие в акции, сообщив промокод "ПСБ3000" оператору контакт-центра по номеру телефона 8 800 333 78 90 или использовать его в специальном поле при переводе выплаты СФР в интернет или мобильном банке. При переводе выплаты в офисе банка промокод не требуется. За каждый месяц, в котором было зачисление выплаты, клиент получает вознаграждение: 1 000 баллов — в случае если выплата составляет от 18 000 руб.; 300 баллов — в случае если выплата составляет менее 18 000 руб. За период акции 1 клиент может получить вознаграждение не более трех раз. Вознаграждение выплачивается в месяце, следующим за месяцем зачисления СФР или военной пенсии. В случае отсутствия у клиента бонусного счета для выплаты вознаграждения — он будет открыт автоматически. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 01.04.2025.