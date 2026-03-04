НОВИКОМ и Правительство Нижегородской области обозначили направления сотрудничества

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и Правительство Нижегородской области договорились о расширении сотрудничества в 2026 году. Основными направлениями станут финансирование социальных инициатив, внедрение цифровых финансовых инструментов, подготовка инженерных кадров и участие банка в ключевых деловых мероприятиях региона.

Развитие партнерства обсудили старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов и заместитель Председателя Правительства региона Дмитрий Старостин. Особое внимание стороны уделили вопросам социальной политики. В 2025 году НОВИКОМ предоставлял региону финансирование, которое было направлено на поддержку программ повышения рождаемости, развитие инфраструктуры и помощь социально уязвимым категориям граждан.

Отдельной темой переговоров стало применение цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе для международных расчетов. Банк активно участвует в развитии рынка цифровых финансовых инструментов, вносит предложения по совершенствованию нормативной базы, организует выпуски ЦФА для крупных российских компаний. Возможности ЦФА и их практическое применение НОВИКОМ ранее представил на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

"Мы очень рады, что насыщенная структура взаимодействия региона с банком НОВИКОМ наполняется новыми проектами, имеющими международное значение. В диалоге с зарубежными партнерами у нас зачастую обсуждаются вопросы, которые невозможно решить без помощи специалистов из финансовой сферы. В таких ситуациях консультация с представителями банковской отрасли — как нельзя кстати. Рассчитываю, что совместными усилиями нам удастся претворить в жизнь немало идей, способных принести пользу Нижегородской области", — отметил заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин.

Также стороны обсудили участие банка в подготовке инженерных кадров для промышленных предприятий региона. НОВИКОМ реализует комплексные инициативы по популяризации инженерных профессий среди молодежи и взаимодействует с ведущими вузами страны.

Кроме того, обсуждались форматы участия НОВИКОМа в Международном экономическом форуме, который состоится в Нижнем Новгороде, а также проведение совместных деловых мероприятий для предприятий региона и представителей малого и среднего бизнеса.

"Нижегородская область — один из самых динамично развивающихся регионов России. Банк на протяжении многих лет является финансовым партнером ведущих нижегородских предприятий. После подписания в рамках ИННОПРОМ-2025 соглашения наше взаимодействие с регионом вышло на новый уровень. Мы намерены последовательно расширять сотрудничество, включая финансовую поддержку, развитие цифровых инструментов, участие в кадровых и социальных инициативах", — подчеркнул старший вице-президент банка НОВИКОМ Максим Розов.