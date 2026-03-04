16+
В преддверии 8 Марта по маршруту Самара - Тольятти отправится праздничный "Грушинский экспресс"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 7 марта, АО "Самарская пригородная пассажирская компания" организует специальный рейс электропоезда "Грушинский экспресс", посвященный Международному женскому дню. В 10:02 от железнодорожного вокзала отправится состав по маршруту Самара - Тольятти - Самара, пассажирам которого представят концертную программу "Музыка весны".

Автором идеи выступил самарский бард, участник проекта "Большая самарская тропа" Леонид Радин. Вместе с коллективом самарских музыкантов - Сергеем Златкиным, Марией Маркеловой, Анной Златкиной и исполнительницей с псевдонимом "Нарисуй Барашка" - он исполнит песни о любви, весне и о женщинах.

"Мы будем выступать перед пассажирами вместе с коллективом самарских бардов, который в шутку называем "Оркестр Большой Самарской тропы". Прозвучат как хорошо знакомые всем песни, так и совсем новые тексты наших авторов. Это первый опыт такого рода сотрудничества с Самарской пригородной пассажирской компанией. Надеюсь, что он будет удачным", - поделился Леонид Радин.

Самарская ППК запускает проект "Музыка весны" впервые. По словам начальника отдела развития и туризма компании Елены Боташевой, идея родилась как продолжение успешного опыта проведения акции "Поезд мужества" 23 февраля.

"Мы посчитали, что будет правильно дополнить наш "Поезд мужества", который мы регулярно запускаем 23 февраля, еще одним проектом, посвященным 8 Марта. Если опыт окажется удачным, рассмотрим возможность запустить его в ежегодном формате", - отметила Елена Боташева.

Стать пассажиром музыкального рейса может любой желающий - для этого достаточно приобрести билет на электропоезд, отправляющийся из Самары в 10:02.

