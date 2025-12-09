В Универ студии пройдёт вечер Фрэнка Синатры

10 декабря гостей Универ студии Самарского университета ждет замечательное путешествие по Америке 50 — 60-х годов — времени, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.
Бессмертная музыка будет сопровождаться юмором, интересными историями и фактами из жизни Синатры, живым общением с вокалистом Дмитрием Носковым.
Отличительной особенностью всех концертов Дмитрия Носкова является ощущение, что пришёл на вечеринку к лучшему другу.
Дмитрий Носков — один из самых успешных джазовых вокалистов России. Известен как автор музыки к нескольким десяткам отечественных фильмов. Номинант премии "Золотой Орел 2019" за лучшую музыку к фильму. Номинант премии "Все цвета джаза 2023" от радио "Джаз", в номинации "Музыкант года". Лауреат премии "Главный мужчина года 2023" от бизнес-форума "Грани личного бренда". Победитель 2 сезона проекта "Ярче звезд".
Место встречи: КЦ "Универ Студия", ул. Молодогвардейская, 151.
Билеты по ссылке.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!