Музыка Культура

В Универ студии пройдёт вечер Фрэнка Синатры

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
10 декабря гостей Универ студии Самарского университета ждет замечательное путешествие по Америке 50 — 60-х годов — времени, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.

Бессмертная музыка будет сопровождаться юмором, интересными историями и фактами из жизни Синатры, живым общением с вокалистом Дмитрием Носковым.

Отличительной особенностью всех концертов Дмитрия Носкова является ощущение, что пришёл на вечеринку к лучшему другу.

Дмитрий Носков — один из самых успешных джазовых вокалистов России. Известен как автор музыки к нескольким десяткам отечественных фильмов. Номинант премии "Золотой Орел 2019" за лучшую музыку к фильму. Номинант премии "Все цвета джаза 2023" от радио "Джаз", в номинации "Музыкант года". Лауреат премии "Главный мужчина года 2023" от бизнес-форума "Грани личного бренда". Победитель 2 сезона проекта "Ярче звезд".

Место встречи: КЦ "Универ Студия", ул. Молодогвардейская, 151. 

Билеты по ссылке.

