В Универ студии пройдёт вечер Фрэнка Синатры

10 декабря гостей Универ студии Самарского университета ждет замечательное путешествие по Америке 50 — 60-х годов — времени, когда люди сходили с ума по джазу, собирались в клубах и на концертных площадках, чтобы лично пожать руку самому Фрэнку Синатре.