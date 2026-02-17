"Музариум" в СОУНБ: самарцев приглашают услышать мелодии для двух скрипок

В субботу, 28 февраля, в 13:00 гости Самарской областной универсальной научной библиотеки получат возможность посетить музыкально-просветительскую программу под названием "Музыка для восьми струн" (12+). Избранные произведения для двух скрипок прозвучат в исполнении ведущих артистов Самарской филармонии.

фото: СОУНБ

Музыкальная встреча станет большим и приятным подарком для ценителей академической музыки. В программе прозвучат сочинения всемирно признанных композиторов: И. С. Баха, Г. Ф. Телемана, В. А. Моцарта, А. Игудесмана.

"Каждое их произведение не только затрагивает самые тонкие струны души слушателя, но также и рассказывает свою историю. Бесстрашный Гулливер, странствующий под музыку Телемана, весельчак Моцарт, предлагающий сыграть ноты в зеркальном отражении, невероятные современные эксперименты Игудесмана, божественная любовь, выраженная мелодиями великого Баха, — это и многое другое ожидает посетителей библиотеки", - сообщают организаторы.

В музыкальной программе примут участие артисты Самарской государственной филармонии: лауреат международных конкурсов Анна Шевякова (скрипка), Екатерина Карташова (скрипка), а также сама автор музыкального проекта — Ирина Цыганова (художественное слово).

Встреча пройдет в рамках лектория "Музариум". О новых концертах и других музыкальных событиях в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки "ВКонтакте".