16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки "Крылья" Самарские артисты стали героями Книги рекордов России: мюзикл "Ожерелье России" собрал 795 детей и педагогов из 32 регионов Сергей Жуков и группа "Руки вверх!" представляют стадионный тур "30 нам уже!" В честь 160-летия Самарская кирха организует праздничные концерты Суперзвезды мировой джазовой сцены споют в Универ-студии Самарского университета

Музыка Культура

Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки "Крылья"

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 г. в Самаре пройдет фестиваль рэп-музыки "Крылья". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

"В следующем году мы проведем первый всероссийский фестиваль рэп-музыки "Крылья", где будут представлены ведущие рэп-артисты, которые про доброе. Не про то, с чем обычно ассоциируется эта музыка. На самом деле эта музыка - это поэзия современная, наложенная на красивые лиричные биты", - сказал Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах посетило 30 тыс. человек

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2