Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки "Крылья"

В 2026 г. в Самаре пройдет фестиваль рэп-музыки "Крылья". Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ "Сделано в России".

"В следующем году мы проведем первый всероссийский фестиваль рэп-музыки "Крылья", где будут представлены ведущие рэп-артисты, которые про доброе. Не про то, с чем обычно ассоциируется эта музыка. На самом деле эта музыка - это поэзия современная, наложенная на красивые лиричные биты", - сказал Вячеслав Федорищев.