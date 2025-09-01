16+
Музыка Культура

В Тольяттинской филармонии выступит Минин-хор

ТОЛЬЯТТИ. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 11 сентября, в Тольяттинской филармонии выступит Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор).

В рамках VI Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" под управлением преемника основателя коллектива Владимира Минина Тимофея Гольберга хор исполнит Концерт для смешанного хора "Пушкинский венок" Георгия Свиридова, вокальный цикл "Вечерок" Валерия Гаврилина и "Убаюкивание солнца" для хора и ударных Гии Канчели.

Хор родился благодаря дирижеру Владимиру Минину в 1972 году. Сегодня народному артисту Минину 96 лет. Он пережил блокаду, возродил русскую духовную музыку.

