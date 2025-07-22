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Музыка Культура

"Ростелеком" проведет фестиваль "Музыка в степи" в Оренбуржье

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" приглашает оренбуржцев и гостей региона на фестиваль под открытом небом "Музыка в степи". Мероприятие пройдет при поддержке правительства области 17 августа на Боевой горе в Соль-Илецком районе.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Участники фестиваля смогут принять участие в различных мастер-классах и конкурсах, посмотреть выставку работ современных художников и театрализованное представление, послушать живую музыку и потанцевать.

Татьяна Сальникова, директор Оренбургского филиала ПАО "Ростелеком":

"В прошлом году наша компания вместе с партнерами впервые провела концерт-перфоманс в оренбургской степи. Мероприятие привлекло внимание и оренбуржцев, и гостей города, и мы решили сделать фестиваль ежегодным. Сейчас рассматриваем заявки от различных коллективов, желающих принять участие в празднике. Надеемся, что зрителям будет интересно".

Екатерина Коновалова, директор агентства "Форма Ивент":

"Фестиваль так назван неслучайно. Когда степной ветер касается различных предметов, они рождают особую музыку. Гости Боевой горы смогут послушать переливы колокольчиков и звучание гирлянды с металлическими ключами".

Гирлянду создают сами посетители. Каждый может принести ключ и повесить его на растяжки, закрепленные по сторонам арт-объекта "Ворота степного заката". А в августе послушать, как будет звучать инсталляция. Участников фестиваля ожидают различные сюрпризы — лабиринты, воздушные мостики и прочее.

Боевая гора — особо охраняемая природная территория. Для удобства гостей оборудована парковка, обустроены дорожки и установлены указатели.

Следить за подготовкой к фестивалю можно в официальной группе мероприятия в социальных сетях.

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