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Музыка Культура

В Самаре продолжается VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем"

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии состоялся яркий концерт в рамках VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем", который собрал в одном вечере два, казалось бы, полярных сочинения — язвительный "Антиформалистический раек" Дмитрия Шостаковича и пронзительную одноактную оперу Николая Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери". Оба произведения объединила одна и та же тема: природа искусства и его столкновение с эпохой.

Фото: пресс-служба минкультуры СО

"Концерт стал украшением нашего фестиваля. Я рада вновь видеть на самарской сцене Сергея Лейферкуса, Народного артиста РСФСР. Нас связывает творческое сотрудничество, Сергей Петрович участвовал в постановке "Мастер и Маргарита". А впереди еще одна фестивальная неделя с выступлением гостей — Трио имени Хачатуряна из Армении, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина и лауреат международных конкурсов Кристоф Барати", — рассказала министр культуры Ирина Калягина.

В первом отделении прозвучала одноактная опера Римского-Корсакова "Моцарт и Сальери" в концертном исполнении, созданная по пушкинскому сюжету и ставшая одной из самых тонких музыкальных драм русской сцены. Композитор с удивительной психологической точностью раскрывает вечную тему гения и зависти, света вдохновения и тьмы человеческой ревности. Изящная, прозрачная и глубоко драматичная музыка превратила философский диалог двух великих имен в напряженное размышление о природе искусства и судьбе художника.

Вместе с Сергеем Лейферкусом на сцену вышел победитель проекта "Большая опера-2025", уроженец Самары, Алексей Курсанов (тенор). "Для меня это произведение особенное. Конечно, играть великого Амадея Моцарта большая честь и большая ответственность. Пушкин написал довольно "легкого" персонажа, а сыграть эту "легкость" — сложно!" — отметил Алексей Курсанов.

Фото: пресс-служба минкультуры СО

Второе отделение было манифестом — слову, сатире, жизни! Прозвучало сочинение Шостаковича "Антиформалистический раек" — одно из самых острых и ироничных его сочинений, где сатирический текст превращается в настоящий музыкальный театр. Написанный на собственный текст композитора, "Раек" с необычайной смелостью высмеивает официальную кампанию против "формализма" в советском искусстве. Бюрократический язык собраний и постановлений обернулся театрально-музыкальным фарсом, но за гротеском и комизмом неизменно проступает холодная жестокость эпохи и подлинная историческая драма.

Солистом выступил Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Сергей Лейферкус — выдающийся баритон и тонкий актер, умеющий передать не только смысл каждой фразы, но и скрытую драму того времени. Именно его исполнение сделало "Раек" живым сценическим высказыванием — язвительным, интеллектуальным и по-настоящему выразительным. Звездных гостей сопровождал Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. В исполнении также принял участие Камерный хор "СОЛАРИС" Самарского государственного института культуры под руководством Елены Юнек. Вела концерт лектор-музыковед Ирина Цыганова.

Концерт стал не просто встречей с двумя великими партитурами, а разговором о том, как музыка умеет говорить правду — о времени, о власти и о самом художнике.

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