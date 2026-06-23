"Новые люди" организовали в Тольятти праздник для активных жителей серебряного возраста

В Тольятти состоялся фестиваль "Новое серебряное лето", организованный партией "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому". Праздник объединил людей старшего поколения, семьи с детьми, творческие коллективы и всех, кто считает, что возраст не повод отказываться от активной и насыщенной жизни.

Площадкой фестиваля стал торговый центр "Акварель", где в этот день царила атмосфера живого общения, творчества и хорошего настроения. Для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов серебряного возраста, музыкальные выступления, а также ярмарку изделий ручной работы, созданных местными мастерами.

Главными героями праздника стали сами участники. На фестивале они не только демонстрировали свои таланты, но и делились опытом, знакомились, рассказывали о своих увлечениях и вдохновляли окружающих собственным примером.

"Старшему поколению есть чем поделиться. И опытом, и знаниями, и возможностями. Нам важно показать, что этот период жизни может быть ярким, насыщенным и по-настоящему интересным. Такие мероприятия помогают людям находить единомышленников, раскрывать свои таланты и чувствовать себя востребованными", — отметил депутат Самарской Губернской Думы, руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров.

Особый интерес гостей вызвала выставка изделий ручной работы. Посетители могли увидеть авторские текстильные куклы, украшения, предметы декоративно-прикладного искусства и другие работы мастеров серебряного возраста. По словам участников, подобные мероприятия дают возможность не только представить своё творчество, но и почувствовать внимание, поддержку и искренний интерес со стороны окружающих.

Фестиваль стал частью проекта "Жить по-новому", который партия "Новые люди" реализует для поддержки активного долголетия. Его главная цель — создавать возможности для общения, самореализации и участия старшего поколения в общественной жизни.

"Мы чествуем наше старшее поколение и даём людям возможность показать себя, свои увлечения и достижения. Сегодня здесь выступают творческие коллективы серебряного возраста, работают мастера, которые своими руками создают удивительные вещи. Это праздник людей, которые продолжают жить активно и вдохновлять других своим примером", — подчеркнул руководитель отделения партии "Новые люди" в Тольятти Владимир Мотрюков.