"Новые люди" организовали в Тольятти праздник для активных жителей серебряного возраста

В Тольятти состоялся фестиваль "Новое серебряное лето", организованный партией "Новые люди" в рамках проекта "Жить по-новому". Праздник объединил людей старшего поколения, семьи с детьми, творческие коллективы и всех, кто считает, что возраст не повод отказываться от активной и насыщенной жизни.
Площадкой фестиваля стал торговый центр "Акварель", где в этот день царила атмосфера живого общения, творчества и хорошего настроения. Для гостей подготовили концертную программу с участием творческих коллективов серебряного возраста, музыкальные выступления, а также ярмарку изделий ручной работы, созданных местными мастерами.
Главными героями праздника стали сами участники. На фестивале они не только демонстрировали свои таланты, но и делились опытом, знакомились, рассказывали о своих увлечениях и вдохновляли окружающих собственным примером.
"Старшему поколению есть чем поделиться. И опытом, и знаниями, и возможностями. Нам важно показать, что этот период жизни может быть ярким, насыщенным и по-настоящему интересным. Такие мероприятия помогают людям находить единомышленников, раскрывать свои таланты и чувствовать себя востребованными", — отметил депутат Самарской Губернской Думы, руководитель регионального отделения партии "Новые люди" Роман Маркаров.
Особый интерес гостей вызвала выставка изделий ручной работы. Посетители могли увидеть авторские текстильные куклы, украшения, предметы декоративно-прикладного искусства и другие работы мастеров серебряного возраста. По словам участников, подобные мероприятия дают возможность не только представить своё творчество, но и почувствовать внимание, поддержку и искренний интерес со стороны окружающих.
Фестиваль стал частью проекта "Жить по-новому", который партия "Новые люди" реализует для поддержки активного долголетия. Его главная цель — создавать возможности для общения, самореализации и участия старшего поколения в общественной жизни.
"Мы чествуем наше старшее поколение и даём людям возможность показать себя, свои увлечения и достижения. Сегодня здесь выступают творческие коллективы серебряного возраста, работают мастера, которые своими руками создают удивительные вещи. Это праздник людей, которые продолжают жить активно и вдохновлять других своим примером", — подчеркнул руководитель отделения партии "Новые люди" в Тольятти Владимир Мотрюков.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.