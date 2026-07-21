Самарцев приглашают на творческий вечер "Булгак на Волге" в Самаре

В четверг, 23 июля, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится творческий вечер "Булгак на Волге". Галерея станет площадкой для философской дискуссии двух мастеров слова.

Журналист Олег Булгак, писатель Дмитрий Коваленин и приглашенные гости, сойдутся в открытом диалоге на тему культуры, поучаствовать в котором сможет любой желающий.

Олег Булгак — журналист, ведущий телевизионных и радиопрограмм, бард и профессиональный чтец аудиокниг. Его собеседником выступит прозаик, поэт, переводчик и востоковед Дмитрий Коваленин, благодаря которому русскоязычный читатель смог познакомиться с творчеством японского писателя Харуки Мураками. Именно Дмитрий впервые перевел его романы "Охота на овец", "Дэнс, Дэнс, Дэнс" и "1Q84".

Во время творческого вечера гости проведут культурную дискуссию в формате вольного и открытого диалога о философии, филологии и публицистике. Любой из посетителей "Нового пространства" получит возможность не только понаблюдать за беседой двух мастеров слова, но и поучаствовать в ней.