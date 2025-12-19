"Верят в чудеса": ВТБ исследовал литературные вкусы россиян

Книжный сервис Литрес, ВТБ и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" в преддверии новогодних праздников провели исследование и выяснили, как россияне относятся к сказкам. Большинство респондентов (83%) верят в чудеса. Любимой русской сказкой стал "Аленький цветочек", а зарубежной — "Снежная королева". Самый популярный сказочный персонаж — Чеширский Кот из "Алисы в Стране чудес".

По результатам опроса, 83% отметили, что верят в чудеса, при этом 68% читают и слушают сказки, будучи уже взрослыми. В детстве сказки им чаще всего рассказывали мама или бабушка (77%). Россияне читают детские сказки, чтобы эмоционально разрядиться и снять стресс (27%), почувствовать ностальгию и связь с детством (23%) или восполнить потребность в положительных эмоциях (18%).

Родители считают основными преимуществами чтения сказок детям развитие фантазии (16%), формирование нестандартного мышления и умения находить выход из сложных ситуаций (14%), а также формирование устойчивых моральных ценностей (12%).

Среди русских сказок самая любимая у россиян "Аленький цветочек" Сергея Аксакова. В топ-5 также вошли "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака, русский фольклор "Морозко" и произведения "Сказка о царе Салтане" и "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" Александра Пушкина.

Среди зарубежных сказок пальма первенства принадлежит "Снежной королеве" Ганса Христиана Андерсена. На втором месте — "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. На третьем — произведение "Золушка" Шарля Перро. Следом расположились "Русалочка" Ганса Христиана Андерсена и британская повесть "Винни-Пух" Алана Милна.

Фаворитом среди персонажей стал Чеширский Кот из "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Далее разместилась Герда, центральный персонаж сказки "Снежная королева". Третья строчка — у Алисы, ещё одной героини из уже упомянутой "Алисы в Стране чудес". В пятёрку также вошли Василиса Премудрая и Винни-Пух.

Темы домашнего театра и переосмысления сказок стали центральными элементами новой кампании ВТБ, который в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром". Вместе с известными режиссёрами и драматургами банк адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок — с семьёй, близкими или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.

Исследование проведено ВТБ и Литрес в рамках совместного проекта компаний — поддержки VIII сезона литературной премии "Электронная буква — 2025", где банк выступает генеральным спонсором и наградит победителей в двух номинациях: главной — "Книга года" — и новой специальной номинации для чтецов — "Голос классики".

Опрос прошёл в декабре 2025 года среди 600+ россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Респондентам предлагали ответить на вопросы через онлайн-форму, затем результаты были проанализированы. При подсчёте все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа. Пользователям были предложены как готовые варианты ответов, так и графа "Другое". Они могли выбрать не только один, но и несколько вариантов ответов.