380 единиц оригинального контента книжного сервиса Строки станут доступны в Литрес

Книжный сервис Строки (входит в холдинг МТС Медиа) дистрибутирует 380 originals из бэк-каталога книжному сервису Литрес. 10 июля стала доступна большая часть бэк-листа, а с 17 июля пользователи смогут ознакомиться со всем каталогом.

Издательский проект книжного сервиса Строки с 2022 года выпускает электронные, бумажные и аудиокниги. Каталог Строк — это книги, переведённые, озвученные или специально созданные для сервиса. Особенность originals — анимированные иллюстрации и оформление. В портфеле также есть уникальные подкасты, масштабные экосистемные активности и аудиосериалы.

Бэк-каталог состоит из художественной интеллектуальной литературы ("Честь" Элиф Шафак, "Сын Хамаса" Мусаба Хасаан Юсефа и Рона Брэкина, "Край" Гэ Фэй), мемуаров ("Игра в городки" Юрия Стоянова), вебтунов ("Некромантка", "Кружок охоты на монстров" и "Служба доставки вечности"), манги, а также детских произведений ("Лесовички" Татьяны Смирновой, серия "Детские страшилки" коллектива авторов, "Утюг" Алексея Олейникова).

"Расширяя доступ к нашим originals на сторонних площадках, мы преследуем цель привлечения новой аудитории и увеличения видимости наших авторов. Также мы ожидаем, что это стратегическое партнерство поможет новой аудитории открыть для себя ранее недоступные, уникальные произведения", — комментирует директор по развитию книжного сервиса Строки Татьяна Соловьева.

"Самый широкий каталог на российском рынке — одно из ключевых конкурентных преимуществ сервиса Литрес. На сегодняшний день в нём доступно около 1,6 млн электронных и аудиокниг, аудиоспектаклей, вебтунов, комиксов и подкастов. Ежедневно добавляется насколько десятков новинок. Сотрудничество с издательским проектом сервиса Строки позволит нам предложить пользователям еще больше контента на любой вкус", — говорит Сергей Анисимов, директор по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний "Литрес".

В будущем Строки планируют дистрибутировать свои originals и на другие платформы.