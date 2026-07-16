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Литература Культура

Россияне больше всего гордятся прочтением "Мастера и Маргариты" - Литрес и T2

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, и книжный сервис "Литрес" выяснили, прочтение каких произведений вызывает у россиян чувство гордости. Абсолютным лидером рейтинга стал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - его выбрали 9% респондентов.

Фото: Shutterstock / автор Antonio Guillem

По данным совместного исследования Т2 и Литрес, у абсолютного большинства россиян (88%) есть книги, прочтением которых они гордятся. Лидером среди таких произведений стал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" - его выбрали 9% респондентов. На втором месте - "Преступление и наказание" Федора Достоевского (7,5%), на третьем - "Война и мир" Льва Толстого (7%). В пятерку также вошли "Евгений Онегин" Александра Пушкина (6,5%) и "Анна Каренина" Льва Толстого (6%).

Большинство опрошенных (81%) заявили, что книга, прочтением которой они гордятся, повлияла на них. Чаще всего респонденты отмечали, что "литература заставила по-новому взглянуть на отношения с людьми" (20%), "помогла лучше понять историю страны или конкретной эпохи" (19%), "обогатила словарный запас и культуру речи" (18%). Еще 13% признались, что произведение пробудило интерес к чтению в целом, а у 12% опрошенных чтение таких книг изменило мировоззрение.

Респонденты также рассказали, что именно заставляет их испытывать гордость за прочитанное. Чаще всего - сложность поднимаемых тем (философских, нравственных, исторических) - 28%. На втором месте большой объем (18%), на третьем - культовый статус произведения (16%).

В основу исследования лег опрос, проведенный в июне 2026 года. В нем приняли участие абоненты Т2, пользователи сервиса "Литрес", в том числе клиенты мультиподписки MiXX, включающей несколько онлайн-библиотек. Респондентам предложили ответить на вопросы в онлайн-форме.

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